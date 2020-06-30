大崙國小勇奪「健康體位績優學校遴選」全國特優第一名

嘉義縣立大崙國小落實縣長翁章梁推動「點亮嘉義囝仔的未來」，結合培養孩子「好習慣、重健康」的行動目標，代表嘉義縣參加教育部國教署辦理「108學年度健康體位績優學校遴選」，經教育部國教署公布核定榮獲全國唯一的特優第一名。縣府表示，大崙國小將健康體位和閱讀教育結合，把營養、衛生等健康概念融入手工繪本和電子書的製作，建立學童健康觀念，讓學校成為益於學童學習與生活的健康場域，因此近4年學生體適能檢測成績大大提升，通過率進步了20.46﹪，107學年度通過率為 85.07﹪，其中獲金、銀、銅牌獎共43人，占64.2﹪。教育處長陳添丁指山，大崙國小推動健康體位相關活動不遺餘力， 108學年度學童的體位適中率達71.43﹪，遠高於全國的64.72﹪；過重肥胖比率23.21﹪，也低於全國的27.27﹪，成效顯著，代表嘉義縣參加健康體位績優學校遴選，獲得全國賽唯一特優獎，推動策略値得各校學習。大崙國小曾南薰校長說，學校重視學童健康飲食習慣的養成，鼓勵學童平日飲食少油少糖少鹽，並將健康觀念帶到家裡；鼓勵全校師生一起運動，實施下課自主跑步及跳繩活動，培養規律運動，增進體適能。健康促進學校輔導計畫中央輔導委員黃俊豪校長指出，大崙國小結合民間企業、社區與家長的力量，共同營造學童健康體位支持性的環境與氛圍，今年勇奪全國特優第一名佳績，落實縣長翁章梁推動「點亮嘉義囝仔的未來」，結合培養孩子「好習慣、重健康」的行動目標，獲得肯定。