竹縣13鄉鎮Bookstart限量送閱讀禮袋　週日開跑

新竹縣109年度閱讀起步走「Bookstart悅讀歡樂派」系列活動，7月5日起跑，長達約3個月的精彩活動，除了發送歷年來都深受家長們喜愛的閱讀禮袋之外，規劃有專業醫師的講座、繪本魔術遊、唱玩音樂故事劇、以及結合讀愛家庭甜蜜出擊的系列活動等。





今(30)日新竹縣文化局舉辦的活動記者會中，縣長楊文科變身成「故事爺爺」為在場的小朋友們說故事，氣氛溫馨，他也歡迎鄉親大手牽小手，一起到13鄉鎮市圖書館、參與這項閱讀推廣活動。



▲新竹縣109年度閱讀起步走「Bookstart悅讀歡樂派」系列活動，7月5日起跑。縣長楊文科今(30)日變身成「故事爺爺」為在場的小朋友們說故事，氣氛溫馨。（圖/記者金祐妤攝,109.6.30）

去年新竹縣文化局圖書館跨域與醫界和民間企業合作，頗獲好評，透過不同領域的合作，讓閱讀推廣更具多元性，因此、今年文化局再次規劃多元化活動、講座及課程，其中親子講座系列，邀請中醫大新竹附醫的專科醫師分別8/2在竹北市立圖書館、8/23竹東鎮立圖書館、以及9/5橫山鄉立圖書館舉辦專題講座；身心科主任王銘鈺表示、期盼利用這次機會告訴家長們、在疫情影響下，如何透過遠距醫療、照顧孩子的眼鼻喉科的問題、保護孩子眼睛、從閱讀共讀中增加孩童的專注力等。





新竹縣文化局長田昭容表示，今年發送的閱讀禮袋，將於7月10日起，凡設籍新竹縣106年1月1日以後出生的幼兒，家長可持戶口名簿正本前往縣轄各圖書館 幫幼兒辦借書證並借閱3到6本書，即可在各圖書館現場領取閱讀禮袋一份，內有精緻繪本及手冊，數量有限、請家長把握機會；此外爲了配合閱讀禮袋活動，文化局圖書館也自即日起至7/26辦理Bookstart繪本書展。



