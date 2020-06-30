影／彰化水資源回收中心超美　山櫻花意象獲綠建築雙認證

▲彰化市水資源回收中心以彰化市花山櫻花作為管理大樓的設計元素，有攝影師夜晚拍攝，照片呈現宛如台中歌劇院。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.30）

夜間的彰化市水資源回收中心原來是這麼美！彰化交流道南下入口匝道旁的彰化市水資源回收中心造型特殊，白色系建築相當引人注目，民眾也對內部相當好奇，彰化縣長王惠美今（30）宣布開放參觀，參訪日期、人數、時間，可先向彰化縣政府水利資源處網頁預約。

▲彰化縣長王惠美視察彰化市水資源回收中心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.30）

彰化市水資源回收中心以彰化市花山櫻花作為管理大樓的設計元素，讓建築立面產生多層次的變化和韻律感，建築物白天與夜晚看起來都相當醒目，有攝影師夜晚拍攝，照片呈現宛如台中歌劇院。

彰化縣政府斥資近103億元興建的彰化市汙水下水道系統，一期工程已完成98.16％，較預定進度超前20.48％，預計年底竣工。王惠美前往彰化市水資源回收中心視察，強調水資源回收是進步城市的象徵，藉由水資源回收讓乾淨無汙染的水重新流入河川，讓縣民生活品質愈來愈好。

目前彰化全縣正在執行的5大汙水下水道系統，二林、彰化市水資源回收中心陸續啟用，鹿港福興水資源回收中心也即將完工，另外和美鎮預計年底發包，員林市已在辦理用地徵收前置作業。

王惠美表示，彰化市汙水下水道系統工程共分4期，經費由中央補助94％、地方自行負擔6％，目前有1135戶用戶接管，單月總汙水處理量2萬5377噸，截至5月底止，彰化縣公共汙水下水道普及率為1.43％，若5大汙水下水道系統全部完成接管，預估全縣普及率將可達36％。

▲彰化交流道南下入口匝道旁的彰化市水資源回收中心造型特殊，白色系建築相當引人注目。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.30）

水資處長陳詔慶強調，汙水下水道系統完工後，區域排水系統為下雨疏流專用，家庭廢水則由汙水下水道系統來收集處理，居民不再與臭水溝為鄰，將不會再因異味或病媒孳生而影響環境品質。