嚮往教職者福音　宜縣教師徵選即日受理報名

相隔多年，宜蘭縣政府今年恢復舉辦國小與幼兒園教師聯合甄選，簡章已於昨天公告，並從今(30)日受理報名。共有43校、73名缺額，甄選人數為近10年最多，預定7月15日辦理初試，7月23日複試。109學年度國民小學暨幼兒園新進教師聯合甄選簡章業已在昨日公告，並自即日起受理報名，教育處表示，此次新進教師甄選與南投縣、臺中市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣，共9縣市，一同採用「中區縣市政府教師甄選策略聯盟」命題試卷，並於同日(7月15日)辦理初試。此次教師甄選過程以公平、公正及公開原則辦理，從初試的領卷、保管、登錄成績及複試委員由各校推薦抽籤產生，初試與複試皆有政風人員全程監督。縣長林姿妙表示，為了讓宜蘭縣孩子有最好的教育品質，縣府積極推動各項教育政策，以打造最優質的學習環境，如積極推動雙語教育向下延伸、強化幼兒園提供優質的教育服務等。為求教師甄選慎重及周延，縣府召開多次會議與各學校討論開缺缺額、開缺領域等，教師甄選辦理模式經委託學校共識，採委託縣府統一辦理模式，期望在公平、公正且公開的基礎上，補足所需師資，延攬更多優秀老師投入宜蘭縣的教學團隊，為宜蘭的教育帶來新風貌。教育處進一步說明，此次教師甄選簡章請至「宜蘭縣政府教育處甄選報名系統」下載，自即日起至7月6日(星期一)24時止開放受理網路報名。甄選作業分為初試及複試兩部分，初試報名方式採網路報名，不辦理現場書面證件審查，複試報名時，則應檢具相關證件接受資格審查。甄選初試日期訂於7月15日(星期三)，複試日期訂於7月23日(星期四)，甄選類科共計13類，包括：國小普通班一般教師、國小普通班一般教師(限原住民族籍身分)、國小原住民族實驗教育一般教師(限原住民族籍身分)、國小英語專長教師、國小體育專長教師(一般類)、國小體育專長教師(專長類)、國小體育專長教師(專長類限原住民族籍身分)、國小音樂專長教師、國小美術專長教師、國小舞蹈專長教師、國小專任輔導教師、幼兒園一般教師、幼兒園一般教師(限原住民族籍身分)。教育處提醒考生，為因應疫情防疫，請考生加強健康管理，考試時配合相關防疫措施；初試、複試皆不提供前一天開放考場，考試當日也不開放陪考。甄選相關辦理期程及規定，可至「宜蘭縣政府教育處甄選報名系統」查詢。