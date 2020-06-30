影／藍軍到中火聲援　彰化縣長王惠美要求停止2號機

台電重啟台中火力電廠2號機組，引發中部居民反彈，除了環保團體以外，彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱中部三縣市首長，以及立委謝衣鳳、前立委柯呈枋、彰化縣議長謝典林、縣議員張錦昆等人今（30）日下午5時也到中火聲援，表達反對立場。

▲彰化縣長王惠美簽署抗議書，表達反對立場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.30）

王惠美說，從很多的數據來看，不論是肺癌、肺腺癌甚至是現在的胰臟癌，在彰化縣及中部縣市都不斷地攀升，中火是全世界最大的火力發電廠，以物質不滅定律來講，絕對對我們的健康有很大的影響，政府告訴我們不缺電，那為什麼台電要10部機組火力全開呢？難道不能給中部地區的民眾一個好的空氣品質嗎？

彰化也配合中央的能源政策，沿海的風力發電機插得到處都是，太陽能發電也是全國數一數二，這幾年增加了這麼多的綠電，真的有需要10部機組的火力發電全開嗎？我們希望中央能夠體恤地方，配合綠能政策，拜託中央能減少中部火力發電的比例。

▲台電重啟台中火力電廠2號機組，引發中部居民反彈，彰化縣長王惠美也到中火聲援，表達反對立場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.30）

王惠美表示，彰化人及中部人的命難道真的是不值錢嗎？現在不論大林、林口發電廠都已經改用「超超臨界燃煤機組」，但是台中竟然一個都沒有，這對於燃煤的空汙比例差異是非常大的，請中央審慎考慮，對於中部火力發電相關設備也要好好汰換，避免讓空汙繼續惡化我們的健康，讓縣民健康又受到空汙威脅。