影／尋找「彰化味」首屆微電影創作獎徵選活動開跑

為宣傳彰化觀光旅遊、在地文化特色，彰化縣政府今年首次舉辦微電影創作獎徵選活動，彰化縣長王惠美宣布即日起正式徵件起跑，希望利用新媒體的興起，鼓勵民眾為彰化在地特有的人情味、人文藝術、古蹟景點等作為素材，記錄彰化美與好，一起來行銷彰化。

▲找出代言彰化的最好作品，透過網路傳遞，吸引民眾來彰化深度旅遊。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.01）

王惠美說，徵件日期將在9月15日截止，首獎金獎1名獎金20萬元，總獎金100萬元，預計選出5個獎項11名得獎作品，除金獎外，還有銀獎2名獎金15萬元，銅獎2名獎金10萬元，佳作3名獎金5萬元，網路人氣獎3名獎金5萬元，歡迎全國各地拍攝影片愛好者一起來參選。

▲彰化縣政府今年首次舉辦微電影創作獎徵選活動，首獎金獎1名獎金20萬元，總獎金100萬元。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.01）

王惠美表示，希望藉由這次活動，找出代言彰化的最好作品，透過網路傳遞，無遠弗屆的宣傳出去，吸引民眾來彰化深度旅遊，這次主題是尋找「彰化味」，題材不拘，目標只有一個，讓大家認識最深層的彰化，體驗建縣近300年的豐富底蘊，去年最棒的公部門宣傳活動，是順澤宮冠軍帽，創造了3天的彰化傳奇，希望今年藉由短片徵選，再創另一波高潮。

王惠美指出，為了加強城市行銷，縣府以往編預算補助影視業者來彰化拍片，藉由電影的賣座，吸引民眾追求電影場景、吃美食，藉由電影的熱度達到行銷效果，最知名的是「那些年，我們一起追的女孩」，但是隨著時代變遷，新媒體快速崛起，網路訊息傳遞已成最效管道，今年改變首度以微電影創作獎徵選，鼓勵民眾一起來記錄彰化的美與好。

▲彰化縣政府今年首次舉辦微電影創作獎徵選活動，邀請到彰化重要的藝文團體「江黑番掌中劇團」帶來精采表演。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.01）

導演郭珍弟表示，為了讓演員體驗彰化，女主角余佩真在電影「戀愛好好說」飾演在地蚵仔美食小店的女兒，電影曾到吉隆坡、日本山形、及芳苑王功取景，得到許多彰化在地鄉親的協助及縣政府的支持，讓他們能夠順利完成電影拍攝，希望電影在10月上映時能得到大家的支持認可，也把彰化的影像帶到日本及東南亞。

▲邀請到彰化縣政府影視補助拍攝電影《戀愛好好說》男主角吳宏修及女主角余佩真前來為徵選活動開跑增加不少歡笑聲。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.01）

女主角余佩真說，非常幸運因為拍片關係有機會來到王功漁港，第一次很有實感的親眼目睹蚵農的生活，對在台北長大且住在鋼筋水泥房子的她而言，是一個非常魔幻的經驗，希望經由這次微電影活動可以看到更多彰化的各行各業。