美食巷仔內／麵線、臭豆腐清香酥超滿足　銅板美食新風味

「參福麵線」是以柴魚高湯為基底，偏北部口味，沒有厚重的勾芡，更能品嚐湯頭的清甜滑順，日曬手工紅麵線久煮也依然保留麵條的口感，加上滷至軟嫩的「大腸」、港式豚肉「叉燒」，清爽中帶著滷味的濃郁鹹香，特別迷人，若是再配上一口卡滋「脆片」，更是香氣逼人、口感加成。老闆說，比起傳統的麵線糊，參福麵線會比較清爽，吃多了也不會口乾舌燥，而軟嫰的大腸則是體貼牙口不好的饕客，讓更多人能夠品嚐到這個好滋味。
臭豆腐系列有清蒸、脆皮、鹽酥三種，參福的「臭豆腐」臭味並不明顯，反而是濃郁的「豆香」令人印象深刻，口感也更扎實。「脆皮」系列是將酥炸後的豆腐中間挖洞加入蒜泥、青蔥及醬汁，搭配傳統、韓式及黃金泡菜，十分對味。「鹽酥小青方」將豆腐切小塊後油炸，灑上胡椒鹽就是超道地的美味小食，也可配上各式泡菜，解膩又開胃。
「清蒸豆腐」走小清新路線，豆香濃郁的豆腐，加上傳統泡菜、海苔、金針菇等，素食者也可以品嚐，喜歡重口味，則可以加上蒜、蔥、辣椒醬等，風味再升級。
「鹽酥黑輪」也是店內人氣商品，為了增加黑輪的口感，老闆特別將黑輪切成塊狀，搭配精準的油炸功力，每一塊都是外酥內Q，簡單調味卻是超涮嘴。也可來上一壺超高CP值的復刻紅茶、高山冷泡茶，清涼消暑。店內優惠活動資訊會於臉書粉絲專頁 「參福麵線豆腐。小港」公告。