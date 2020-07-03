美食巷仔內／麵線、臭豆腐清香酥超滿足　銅板美食新風味

▲「參福麵線豆腐」年輕老闆將台灣經典小吃，賦予現代思維，老味道的濃郁口感裡，多了現代人喜愛的清新滋味。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.01）

▲ 參福的「臭豆腐」臭味並不明顯，反而是濃郁的「豆香」令人印象深刻。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.01）

▲「清蒸豆腐」走小清新路線，豆香濃郁的豆腐，加上傳統泡菜、海苔、金針菇等。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.01）

高雄小港區在地美食不少，位於小港路上的「參福」卻有令人耳目一新的驚喜，簡潔俐落的店妝充滿文青氣息，但店內販售的不是和食、簡餐，而是傳統的「麵線」、「臭豆腐」，年輕老闆將這些台灣經典小吃，賦予現代思維，老味道的濃郁口感裡，多了現代人喜愛的清新滋味，油炸食材依舊香酥，但是不油不膩，爽口又涮嘴 ，正餐、下午茶、點心都是最佳選擇。「參福麵線」是以柴魚高湯為基底，偏北部口味，沒有厚重的勾芡，更能品嚐湯頭的清甜滑順，日曬手工紅麵線久煮也依然保留麵條的口感，加上滷至軟嫩的「大腸」、港式豚肉「叉燒」，清爽中帶著滷味的濃郁鹹香，特別迷人，若是再配上一口卡滋「脆片」，更是香氣逼人、口感加成。老闆說，比起傳統的麵線糊，參福麵線會比較清爽，吃多了也不會口乾舌燥，而軟嫰的大腸則是體貼牙口不好的饕客，讓更多人能夠品嚐到這個好滋味。臭豆腐系列有清蒸、脆皮、鹽酥三種，參福的「臭豆腐」臭味並不明顯，反而是濃郁的「豆香」令人印象深刻，口感也更扎實。「脆皮」系列是將酥炸後的豆腐中間挖洞加入蒜泥、青蔥及醬汁，搭配傳統、韓式及黃金泡菜，十分對味。「鹽酥小青方」將豆腐切小塊後油炸，灑上胡椒鹽就是超道地的美味小食，也可配上各式泡菜，解膩又開胃。「清蒸豆腐」走小清新路線，豆香濃郁的豆腐，加上傳統泡菜、海苔、金針菇等，素食者也可以品嚐，喜歡重口味，則可以加上蒜、蔥、辣椒醬等，風味再升級。