新北消防安檢員人數不足？侯友宜：符合法令

台北林森錢櫃KTV日前發生大火，引發各界對公安重視，新北市議員陳世榮、李余典等人今（1）日總質詢新北市長侯友宜時指出，新北市消防局消防專業安檢人員僅155人，卻要列管6萬多家場所，認為消防人力不足；侯回應，目前安檢人數符合法令，會持續向中央爭取。陳世榮說，工務局的公安聯合稽查小組，20人每年檢查1000件，其中還有20％案件要複檢，另外消防專業安檢人員也只有155人，如何面對新北這麼多公安問題。陳世榮指出，新北升格直轄市後消防人力仍不足，編制3500人但預算員額只有2583人，而實際上只有2339人，中央宣布5年將增加3000名消防員，新北可以爭取多少人，新北消防人員服務人口比是1：1715，工作實在繁重。侯友宜表示，新北市公私立合作，工務局委託專業技師去了解，再去做複查動作，人力看起來不是很多，消防安檢人員155人按照規定是足夠的，去年也增取250名消防人員，仍會繼續向中央爭取，另公安也會落實三級管理。李余典指出，消防專業安檢人員155人，面對新北列管6萬多家的場所，壓力會很大，新北應該以雲端大數據分析，把新北7個大隊針對消安問題分析，再進行人力調度，同時也要提升消防人車設備。新北市消防局長黃德清回應，給予消防安檢人員良好的訓練，大幅縮減檢查時間，而安檢人員需檢查與規劃計畫，另外場所的診斷會有其他人力協助，轄區分隊也會給予協助，人力會相互調度。