2020台中購物節開跑　「五好」消費還有機會抽中精品豪宅

▲台中購物節為刺激消費，天天抽電動機車，有消費就有機會牽回家。（圖／ 台中市政府提供）

標榜好吃、好玩、好買、好划算及好生活的2020台中「五好購物節」，即日起開買，市長盧秀燕歡迎全台民眾來台中做客！「五好購物節」祭出天天抽電動機車、週週抽10萬現金及8月初加碼抽百萬現金刺激買氣外，更有汽車、精品豪宅等大獎等你帶回家。經發局表示，2020台中購物節獎項多多，依中華民國稅法規定，凡中獎金額為1000元以上者，中獎人皆須繳交中獎稅。去年首屆購物節，因為不動產公會額外贊助豪宅中獎稅金，因此豪宅中獎人不用額外繳稅。今年最大獎為北區「微笑世紀2雲品特區」精品豪宅含車位，不同於去年，這次精品豪宅相關稅賦須依規由中獎人自行負擔。經發局指出，今年購物節為讓更多人中獎，天天抽電動機車、週週抽10萬現金、雙週抽汽車，還有一個100萬現金的獎項，今年獎項更豐富，歡迎民眾踴躍登錄發票，天天都有機會中大獎。經發局提醒，參加購物節活動務必閱讀活動辦法，中獎人須依中華民國稅法規定，中獎金額為新台幣1000元以上者，將依獎項價值納入領獎人個人年度綜合所得計算，中獎者需依規定填寫並繳交領獎憑證，並提供身份證正、反面影本，以利申報中獎扣繳憑單。中獎金額新台幣2萬元以上者(不含20000元)，須依法扣繳10%中獎所得稅稅金，外籍人士需扣繳20%。另交通局配合購物節活動，在台中火車站外手扶梯及轉運中心處設置宣傳活動物，全市各公車業者場站與車內LED跑馬燈、網站及FB專頁也都發布相關訊息，今年的主視覺意象從宣傳設計上傳遞活動，不但美化市容，也將行銷融入生活，帶動全市購物潮。