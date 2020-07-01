94間公有建築消防安檢不合格　新北消防局：皆已改善

新北市長侯友宜今（1）日赴議會接受總質詢，市議員戴瑋姍指出，新北市公有建物去年消防安全檢查有94間不及格，其中學校、附設幼兒園就佔了86件，學校校舍有168棟尚未取得使用執照、106棟需進行耐震補強；新北市府表示，目前94間消防安檢都已改善，很多老舊校舍都已拆除重建成新大樓，符合耐震要求。戴瑋姍指出，新北市公有建物去年消防安全檢查有94間不及格，其中學校、附設幼兒園佔86件，比例非常高，且違規項目林林總總，「自有建物都不安全，怎麼要求民間落實公共安全!」新北市長侯友宜指出，消防安檢不合格，有些都是老舊的教室，大部分都可以改善，輕微不合格的，都立即要求改善。黃德清說，去年安檢不合格的94間都已經改善符合規定；之前不合規定的部分，有些是火警警報器其中一個探測器不響，另新的消防法規要求，從去年8月1日起消防栓都要經過檢測才能使用，因此去年有比較多不合格。戴瑋姍也指出，目前校舍還有168棟尚未取得使用執照，有106棟需要進行耐震補強，何時能完成改善？侯友宜回應，校舍都有列管改善，一定要安全無虞才會讓學生使用，尚未完成補照的盡快完成，但仍以安全最重要。教育局長張明文指出，教育部有專案列管耐震補強，目前耐震係數未達80的，也就是校舍有危險疑慮的，都已經全部改善完成，現在是針對耐震係數80以上的，進行強化；此外，很多老舊校舍都已經拆除重建成新大樓，符合耐震要求。在使照部分，早期許多校舍是當地耆老捐贈辦學使用，如今後代不同意捐贈，學校拿不到同意書，無法補領使用執照，但是結構是安全的。