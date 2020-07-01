嘉義人楊仁宗博士接掌長庚　缷任院長：莫大的鼓舞

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▲新缷任院長和與會人員合影。（圖／記者陳惲朋攝)

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▲長庚體系主要幹部合影。（圖／記者陳惲朋攝)

嘉義長庚醫院今（1）日中午舉行新卸任院長交接典禮，即日起長庚醫院將由2001年第一批返鄉服務、土生土長的嘉義籍醫師楊仁宗博士帶領卸任院長林志鴻認為，這是對嘉義長庚是莫大的鼓舞。顯微重建專家林志鴻院長，自2016年7月1日從林口長庚調任嘉義長庚擔任副院長，2017年7月1日接任院長一職迄今，除帶領嘉義長庚醫院榮獲多項品質獎項外，對提升醫院服務經營、人才培育、教學研究及醫療服務等貢獻良多林志鴻在2018年更榮獲台灣醫療典範獎殊榮，即日起將升任林口長庚醫院副院長。新任院長楊仁宗是腦神經外科醫師，長庚大學臨研所博士、教育部部定教授，是2001年嘉義長庚醫院開始營運後，第一批返鄉服務的醫師在嘉義長庚曾經歷任神經外科主任、外科部主任、副院長等職務。使嘉義長庚神經外科成為雲嘉地區唯一的神經外科專科訓練醫院，並帶領嘉義長庚外科部穩定成長；2018年研究成果曾獲得第15屆國家新創獎及2019年第16屆國家新創獎續獎。對提升嘉義長庚紀念醫院教學、研究、人才培育，及提升醫療服務水準貢獻良多。翁章梁縣長也出席典禮，他說，長庚在嘉義是一個非常重要的醫療機構，讓嘉義的能見度與醫療品質大幅提升；期待新任的楊院長，同為嘉義人，多了一份在地的感情，嘉義長庚一定會越來越好。