港版國安法正式上路　綠藍白高市長候選人持不贊同立場

▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁也表達支持香港立場，以行動來支持國民黨提案修法，更支持我們的香港朋友。(圖／李眉蓁競辦提供)

▲高雄市長補選民眾黨候選人吳益政也表示，他反對港版國安法，他認為這不是現代法治政府應有的國家行為。(圖／吳益政競辦提供)

「港區國安法」通過施行，綠藍白三位高雄市長候選人陳其邁、李眉蓁和吳益政今(1)日異口同聲表達，不贊同該法案通過，也有意願協助港人；陳其邁和李眉蓁均表達會提供在高雄的香港朋友必要協助的立場，吳益政則認為，兩岸議題不該選舉時被操作。中國大陸人大常委會30日上午以全體同意的結果強勢通過了極為爭議的《港區維護國家安全法》並於晚間11點正式生效，根據香港各大媒體與中國官媒的報導，表決結果出爐後，港版國安法「即刻」就將以附件形式被列入香港《基本法》；也就是說，在香港「七一回歸日」的前夕，港版國安法已直接生效。對於「港區國安法」，民進黨高雄市長候選人陳其邁表示，「中國無視各國警告，在今天執意通過港版國安法，背棄五十年不變的承諾，證明一國兩制是騙局一場」。陳其邁也強調，總統蔡英文已經啟動「香港人道援助關懷行動專案」，「台港服務交流辦公室」也將正式運作，以實際行動支持香港。陳其邁指出，近來有許多香港朋友選擇到台灣，特別是高雄這座熱情、自由、多元的城市安身立命。若當選高雄市長，中央地方一體合作，提供在高雄的香港朋友必要的人道協助，讓他們可以安心、安全的生活。陳其邁喊話「香港朋友們，不要放棄希望，最闇沉的時刻，黎明的光也即將到來」。國民黨高雄市長候選人李眉蓁也表達支持香港的立場，她說，國民黨已經提案修法，民進黨與其用靜坐方式，不如用更直接具體的方式，以行動來支持國民黨提案修法，更支持我們的香港朋友。至於前市長韓國瑜所提出在高雄設立香港村構想，李眉蓁希望繼續推動，也會持續關注香港村議題，而且未來是以國際村方式，全世界的朋友都可以到國國際村，希望未來讓台灣更國際化。高雄市長補選民眾黨候選人吳益政表示，他反對港版國安法，他認為這不是現代法治政府應有的國家行為，他也認為，兩岸議題不該選舉才被有心人操作，他自己兩岸思維始終沒有改變。他表示，自己是一個自民法派- 自由、民主、法治的實踐者他反對港版國安法！吳益政也認為，兩岸議題每到選舉，就成為操縱族群的手法造成族群撕裂，他強調自己一直默默陪伴、參與兩岸議題。2019年六月就開始聲援香港學生在高雄文化活動中心大門前的靜坐活動，同年9月受邀參與中山大學挺港青年晚會。