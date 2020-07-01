嘉市升格38週年　預算從3億晉升為146億

▲活動期望打造全齡共享、世代宜居新都心的願景。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.1）

▲黃敏惠市長（左）和監察院長張博雅（右）提到嘉義市升格的歷史。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.1）

▲出席活動的里長及來賓。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.1）

嘉義市於民國71年7月1日升格為省轄市，迄今已屆滿38週年，嘉義市政府1日上午於嘉義製材所舉辦一系列慶祝活動，邀請監察院長張博雅、林鐵處黃妙修處長、嘉義市議會前副議長羅錦義及諸位議員、里長等貴賓一同參與，並於活動中由老、中、青各世代共同演出，期望打造「全齡共享、世代宜居」新都心的願景。嘉義市黃敏惠市長表示，民國39年原本5個省轄市的城市，被降為縣轄市，嘉義市也為其中之一，當時經費少、建設辛苦，升格的幾個關鍵點來自於當時擔任立法委員的許世賢博士的正式提案、她當時擔任省議員的父親黃永欽也在省議會也正式提案，並得到林洋港省主席的支持，府會關係和諧讓嘉義市有升格的機會；然而最困難的就是縣議會，當時所有48席當中，嘉義市議員只有16席，沒有超過半數，也在當時前人的努力如羅錦義前副議長及許多議員的連署，包含目前幾位現任議員的父親等多人的支持，從中央到省到地方可以突破，因而從原本3億的預算、到升格變成12億，至今已達到146億，這也促成嘉義市的繁榮發展。會中監察院長張博雅也提到嘉義市目前為全台灣縣市當中零負債的最佳城市，黃敏惠市長則感謝前人的努力並不忘呼籲中央兌現承諾，現在嘉義市沒有負債，但隱藏負債就是要負擔鐵路高架化的38.3億元，過去總統承諾只要由地下化變成高架化就可以全額負擔，希望中央開的支票得以兌現，希望政府有信用，不能失信於嘉義市民，因為38億可以翻轉嘉義市，更可帶動嘉義市的發展。配合升格慶祝活動，這次會場更結合了在地店家展示特色商品，如湯城鵝行、薯職人、小夫妻拌麵、小紅帽義式冰淇淋、茶月手做豆腐屋及蕊度巧克力坊等都展出叫好叫座的商品；去年獲得衛生福利部金卓越社區獎項的4個社區如頂庄社區、白川町社區、福民社區及精忠社區也在會場展示社區推動成果，嘉大附小的學童也熱情的和黃敏惠市長介紹昆蟲的歷史；會場周邊也有正如火如荼進行的嘉義市購物節及藝術節等相關宣傳活動，黃敏惠市長也不斷呼籲民眾「來嘉就對了」。