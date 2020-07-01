不織布大廠增開首座自主生產線　日產能提升至9噸

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▲敏盛增設的生產線7月份投入生產後，未來產能將可提升至日產9噸熔噴不織布供應國內外需求。（圖／記者李春台攝, 2020.07.01）

國內不織布大廠敏成耗資4500萬打造的首座國產自主熔噴不織布產線，今(1)日正式啟用經濟部長王美花、桃園市長鄭文燦、盛弘醫藥董事長楊弘仁等人皆出席啟用典禮，生產線7月份投入生產後，未來產能將可提升至日產9噸熔噴不織布供應國內需求。王美花表示，國內自6月起開放口罩自由銷售，許多口罩廠商反映希望增加熔噴布供應量，她非常開心見到敏成公司不僅能生產熔噴布，也有能力自主打造新產線；王美花說，政府在國內口罩備量充足的情況下，透過口罩輸出幫助其他國家，尤其好的口罩仰賴優質的熔噴布原料，希望敏成公司新產線啟用後，能持續提高熔噴布供應量，政府在疫情過後，也將全力協助防疫物資產業鏈穩定發展，防疫物資除了國產國用，未來也能外銷，成為國際品牌。盛弘公司董事長楊弘仁說，台灣首座100%國產自主防疫熔噴新產線順利完成建置，配合政府徵用，每週至少可提供8.4噸熔噴不織布，今日不僅對於敏成公司來說是大日子，也代表台灣防疫國家隊又大步向前邁進，他感謝各界鼎力相助，未來希望個人防護裝備（Personal Protective Equipment, PPE）產業更蓬勃發展，並進軍國際市場。鄭文燦感謝敏成公司擁有愛台灣的心，全力配合政府徵用政策，平均每日供應約7噸的熔噴布，更成功自主打造熔噴布新產線，當中運用了許多工業4.0及AI技術，所生產的熔噴布品質優良，充分展現台灣傳統產業轉型的強勁力道，非常具有價值；鄭文燦也期許疫情緩和後，能進一步成立國家級防疫物資中心，確保國內包含醫用口罩、熔噴布原料、藥品、呼吸器等防疫物資備量充足，也讓國家有更大力量面對未來的挑戰，行有餘力時也能進一步幫助其他國家，將台灣人的愛心貢獻給世界。