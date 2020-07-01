安心旅遊、振興券釋利多　台中市旅宿業摩拳擦掌搶食

七月安心旅遊補助與振興三倍券先後上路，大大刺激旅遊市場，台中市各大飯店及主題樂園搶攻暑假旅遊商機，競相祭出超值特惠搶客；飯店大打住房優惠，麗寶樂園及馬拉彎則配合「致青春」方案，19歲以下可免費暢遊水陸雙樂園；另七月夀星有大禮，玩馬拉彎只要20元。





端午連假引爆的出遊熱潮，讓低迷已久的國旅市場士氣大振，尤其七月有安心旅遊補助及三倍券加持，國旅市場金光閃閃商機，讓各家業者摩拳擦掌爭食。以台中長榮桂冠酒店為例，祭出住房及餐飲大方送搶客，凡7月1日至8月31日入住，每房再加贈住房振興券500元共6張、合計3千元。在自助百匯咖啡廳或長園中餐廳用餐，消費滿1千元，贈送餐飲抵用券300元共5張，下次出遊就可大大省荷包。



▲台中日月千禧酒店祭優惠，使用振興券在饗樂餐廳消費滿2000元，贈餐飲扺用券500元。（圖／日月千禧酒店提供） 台中日月千禧酒店祭出超值特惠，住房買1送3，相當划算﹔台中金典酒店即日起至9月14日，與「侏羅紀X恐龍水世界」策略結盟，平日入住雙人精緻客房3300元起的「侏羅紀X恐龍水世界」住房專案，不僅可同時使用安心旅遊補助及振興三倍券，還加贈早餐、展覽門票或是恐龍親子襪、哈根達斯迷你杯、造型棉花糖等多項贈品。



