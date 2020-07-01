安心旅遊、振興券釋利多　台中市旅宿業摩拳擦掌搶食

七月安心旅遊補助與振興三倍券先後上路，大大刺激旅遊市場，台中市各大飯店及主題樂園搶攻暑假旅遊商機，競相祭出超值特惠搶客；飯店大打住房優惠，麗寶樂園及馬拉彎則配合「致青春」方案，19歲以下可免費暢遊水陸雙樂園；另七月夀星有大禮，玩馬拉彎只要20元。
端午連假引爆的出遊熱潮，讓低迷已久的國旅市場士氣大振，尤其七月有安心旅遊補助及三倍券加持，國旅市場金光閃閃商機，讓各家業者摩拳擦掌爭食。以台中長榮桂冠酒店為例，祭出住房及餐飲大方送搶客，凡7月1日至8月31日入住，每房再加贈住房振興券500元共6張、合計3千元。在自助百匯咖啡廳或長園中餐廳用餐，消費滿1千元，贈送餐飲抵用券300元共5張，下次出遊就可大大省荷包。
台中日月千禧酒店祭出超值特惠，住房買1送3，相當划算﹔台中金典酒店即日起至9月14日，與「侏羅紀X恐龍水世界」策略結盟，平日入住雙人精緻客房3300元起的「侏羅紀X恐龍水世界」住房專案，不僅可同時使用安心旅遊補助及振興三倍券，還加贈早餐、展覽門票或是恐龍親子襪、哈根達斯迷你杯、造型棉花糖等多項贈品。
全國大飯店則自7月1日至8月31日，推出振興券加碼活動，民眾花1000元，政府出2000元，全國大飯店加碼送2000元！只要透過飯店官網或電話訂房，指定入住官網3000元以上指定住房專案，不限使用現金、刷卡、行動支付或振興券支付，消費滿3000元加碼送2000元！
台中林酒店推出「吃Buffet送住房」專案，即日起至9月底至森林百匯用餐，憑發票可獲「樂林套房特惠住房卡乙張」，優惠內容為持卡可享6600元平日入住17坪樂林套房、含2客早餐，加碼再送「森林百匯平日午餐或晚餐吃到飽2客」，總價值逼近2萬元、下殺3折。
暑假是主題樂園旺季，配合政府推動「致青春」方案，七月起19歲以下青少年可免費暢遊麗寶樂園及馬拉彎水陸雙樂園。麗寶樂園再加碼，累計玩三次可免費玩密室逃脫或搭乘天空之夢摩天輪。馬拉彎七月歡慶20周年，七月壽星沾光，成年人只要20元，就能進馬拉彎享受戲水之樂。