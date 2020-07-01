中部醫師站出來反中火 高喊「無煤中火，饒過中部人」

「後疫情年代、團結顧健康」、「無煤中火、搶救胎兒」、「呼吸自由、自由呼吸」等主張，表達反對中火重啟燃煤機組立場。

1個月內發動街頭遊行，表達反中火、反燃煤決心。

▲台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師說，中央要有新思維，否則不排除1個月內發動街頭遊行，表達反中火、反燃煤決心。（圖／柳榮俊攝，2020.7.1)

葉光芃質疑，2年前出面反對興建深澳電廠的環工學者，如今面對中火重啟燃煤，人在哪裡？台灣健康空氣行動聯盟關注全台各地有燃煤電廠的地方，包括林口電廠、高雄興達電廠等，國外如英國、韓國都已訂定2050年零碳排目標，政府也應該盡速提出無煤中火期程表，不應以夏日高溫，用電量可能遽增的缺電恐嚇，讓中火重啟燃煤。

台中市大台中醫師公會理事長也是婦產專科醫師魏重耀說，0.24微米的細懸浮微粒或者更小的超細懸浮微粒，可穿透胎盤，侵入母體內的胎兒，成為毒污的直接受害者，流產率大為提高

政府不是宣稱電夠用嗎？為何不是強化綠能，而是重啟高污染的燃煤機組？

醫師們強調，2019年中火燃煤量比2018年減少約350萬噸，CO2也跟著減少735萬噸，幾乎為全台中市2018年碳排放總量的20％，換言之，中火減煤可能是台中市最有效的碳排減量途徑

為此，他們支持盧秀燕市長所呼籲的，台電「饒過中部人」，還給市民好空氣。

中火重啟二號機組引發抗爭不歇，繼環團譴責中央鴨霸後，中彰投雲4縣市逾30醫師齊聚台中市議會廣場，高喊台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師更揚言，近8成民眾認同中市府廢止中火機組許可證，中央要有新思維，否則不排除葉光芃指出，新冠肺炎全球延燒，台灣防疫做的好，是中央地方一起努力成果，後疫情時代，呼籲團結為健康，尤其婦產科醫學會明確認為，空污嚴重影響胎兒，要求「無煤中火，搶救胎兒」。葉光芃認為，近8成民眾認同中市府廢止中火機組許可證，中央要有新思維，和世界同步；針對中市府對中火撤照開罰，環保署卻五連撤，葉光芃認為，環保署應該和地方站在一起。