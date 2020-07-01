改正顏面歪斜　成大醫院具「最佳對稱平面分析」優勢

成大醫院口腔顎面外科醫師鄭可欣表示，牙齒排列與咬合不正造成的問題，主要以正顎手術來改善，正顎手術會以精準的三度空間排列方式，治療上下顎骨及咬合排列的問題，術前會先結合3D影像，以提供手術醫師下顎神經的位置，降低截骨時傷害的風險，並模擬治療時的截骨區骨頭接觸情形，讓醫師能更有效率地完成治療。

▲27歲的李先生表示，接受正顎手術後，不只變帥了，睡眠品質也轉好。（圖／成大醫院提供）

鄭可欣指出，

(OSP analysis)

鄭可欣說，有位年輕男性因為顏面歪斜、咬合不正及下顎後縮等問題就醫，經安排正顎手術矯正，術前安排了三度空間術前模擬，並做了對稱面分析，以使病人整體歪斜的骨架能獲得明顯的改善。病人術後第一周已消腫7成，第二周8-9成，且顏面歪斜已獲得矯正，咬合不正和下顎後縮也獲得改善，術後2週就回到工作崗位正常工作。

鄭可欣表示，成大醫院因為增加顏面歪斜的定位系統，可以客觀分析病人的顏面歪斜是本身骨頭形狀不對稱，或是對稱結構排列不正的問題，並將重點置於把上下顎移動到對稱的位置，而非削骨把下顎修磨成對稱形狀，

▲成大醫院口腔顎面外科醫師鄭可欣。（圖／成大醫院提供）

戽斗者門牙區咬不斷食物，吞下大塊的食物可能會有消化不良的問題，牙齒本身因只有局部接觸而造成磨耗傷害。

或者暴牙患者常伴隨下顎太後縮，躺下時後縮的下顎連帶往後的舌頭和軟組織會壓迫呼吸道，除打呼外，也可能合併睡眠呼吸中止症，造成白天嗜睡，嚴重時甚至有呼吸阻塞窒息死亡的風險。其他如咬合不正可能會造成發音咬字不清楚，或是造成外觀不協調而被同學取笑等，有這些問題者應找牙醫師評估、治療。

有些人笑起來給人尷尬的印象，可能來自於戽斗、暴牙、下顎後縮，或是顏面歪斜等原因，其背後則是牙齒排列與咬合不正的問題，比較輕微的人可以透過矯正牙齒來改善，但嚴重的可能對健康造成影響，像是下顎後縮壓迫呼吸道，甚嚴重的會有呼吸阻塞窒息死亡的風險，就需要接受正顎手術。以往的正顎手術非常難改正顏面歪斜，成大醫院在改正顏面歪斜上具有優勢，成大醫院的優勢，在於前顎面外科主任王東堯醫師與成大機械系教授方晶晶研發的自動分析系統「最佳對稱平面分析」，可經由特殊演算法分析顏面骨之對稱性，據以規劃手術計劃，使顏面歪斜的病人術後的對稱性大幅提升。才不會讓手術的結果只是大歪改成小歪，而是能使整體歪斜的骨架獲得明顯的改善。鄭可欣指出，牙齒排列與咬合不正造成的問題很多樣，例如