竹市第45萬人　新生寶寶獲贈貢丸免費吃到45歲及汽車

▲市長林智堅今(1)日上午開著要送新手爸媽的新車和摃丸禮盒及新生禮到幸運寶寶「冰冰」的家中。（圖/記者金祐妤攝,2020.7.1）

新竹市人口數已經突破45萬人大關，市長林智堅今(1)日上午親駕裡面擺滿貢丸、尿布、奶瓶的「幸福號」轎車，從市府出發，把新車和貢丸送到第45萬幸運寶寶「冰冰」的家中，讓寶寶的父母親又驚又喜；眾人還一起吃廠商贊助的貢丸湯，祝福寶寶一生圓圓滿滿、頭好壯壯。幸運寶寶的媽媽媽范雅茹笑說，冰冰是過期寶寶，直到41週才出生，沒想到是超級幸運兒，出生就自帶房車，接到通知時還以為是詐騙，直呼「生在竹市真的太幸運了！」此外，她想生6個寶寶，因為她的媽媽就生了5個，想超越媽媽的紀錄；「冰冰」的爸爸開心的說，他是因為送冰塊到老婆工作的餐廳而認識，因此第一胎寶寶取名為冰冰。林智堅也細數市府的各項生育津貼和育兒津貼，並說市府一定會做新手爸媽的神隊友，更鼓勵年輕爸媽多生小孩，「只要敢生、政府就幫忙養」；民政處表示，新竹市戶籍人口在今年6月29日突破45萬人大關，而第45萬人口的計算方式為，當人口數到達44萬9980時，由各戶政事務所每日統計出生、死亡、遷入、遷出等人口，回報民政處人口成長數統計表。而當人口數達44萬9999人時，改以出生人口數為計算基準，戶政事務所受理出生登記案件後，需立即印製相關資料併同出生登記申請書，回覆民政處以核定第45萬人口的產生，而「冰冰」就是這個幸運寶寶；根據戶籍登記資料顯示，竹市人口是逐年成長的，市長林智堅上任後，已增加1萬8千多人，竹市出生率排名全國第五，自然增加率則是本島非六都縣市第一。