拚暑假國旅　阿里山林鐵首次開放團體訂票

▲80人以上團體，可申請專開列車，規劃林鐵多元遊程。（圖/林鐵及文資處提供，2020.07.01）

疫情開封拚暑假國旅，阿里山林鐵及文資處今年暑假7月16日至8月28日止，每週一、二、四、五上午9時30分加開1班次列車，往返嘉義站與十字路站，並首次開放團體訂票，可於搭車日前20天，訂10至80張車票，方便旅客提早安排行程。林鐵及文資處處長黃妙修表示，目前阿里山林業鐵路定期列車目前平日只有嘉義至十字路往返1班次、假日往返3班次，民眾可於搭車日前14天1次購買6張票；為配合7月1日上路的「安心旅遊國旅補助方案」，於暑假平日再加開1班次列車，開放團體訂票，可訂購10至80張車票；同時為了促進嘉義地區觀光發展，嘉義在地產業可再加碼購買20張票。在團體購票時間截止後，加班列車的剩餘車位會開放一般散客購買，歡迎搭乘。阿里山林業鐵路為了服務80人以上團體，可申請專開列車，除了體驗火車漫遊，還能自行安排停留點，探訪全台第一處以森林為主題的檜意森活村、昔日「東洋第一」嘉義製材所、獨立山步道、奮起湖老街等景點，也可與林鐵沿線社區或達人結合，安排手沖咖啡、美食DIY、攝影等活動，遊程規劃具多元性與彈性，歡迎團體包車旅遊。此外，今年7至9月每週三推出「秋爽去旅行．小站漫遊2.0」主題列車活動，以及每週六日可以自嘉義站或北門站搭乘全世界唯一的檜木列車，體驗日本皇室貴賓車的尊貴與華麗，都是深度體驗林鐵文化的好選擇，歡迎至林鐵及文資處官網或FB粉絲團查詢。