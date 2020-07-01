大學指考在即　明後兩天「限定時間」查看考場

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大學指定科目考試即將在三號(周五)登場，為了讓考生熟悉場地，新北市政府教育局提醒考生提前查看應試考場，限定考試開始考試當天之前一天下午，也就是說三號開始考試的考生，限定明天下午三點到五點查看考場，四號才開始考試的考生則是三號下午，時間同樣是三點到五點新北市政府提醒考生，務必於規定時間內查看。09學年度大學指考將於3日(五)至7月5日(日)舉行，本次考試開放分區考場提供考生查看時間，為各該分區考場開始考試當天之前一天下午3時至5時；由於每間試場已於考前完成消毒作業，故不開放進入試場內，考生可於試場外查看座位安排。新北市政府提醒考生與家長，進入分區考場時，均須配合量溫並配戴口罩，發燒者不得進入考場。新北市教育局提醒考生，考試當天將比以往提早30分鐘，上午7時開始量體溫，請考生盡量提早出門以避開入場時的人群聚集，應試有效證件正本如國民身分證、有照片之健保卡、駕駛執照、護照或居留證等，請務必攜帶，避免同一天因未攜帶有效身分證件致違規被扣減多節次成績，並建議可另備其他有效身分證件，分開放置降低風險。教育局也建議，根據統計，考場違規事件以應試時手機響起最多，請務必於試前關閉手機及手錶鬧鈴，以免不慎被扣減考試成績。新北巿設有一考區及二考區，考場學校分別為板橋高中、新北高工、新莊高中、私立恆毅高中、新北高中及永平高中6校，共設有191個試場(含備用試場)，今年計有6,010人報名。第一天考試科目為物理、化學及生物，第二天考試科目為數學乙、國文、英文及數學甲，第三天考試科目為歷史、地理及公民與社會。考試當日，考生進入分區考場時須出示大考中心發送之入場識別證及應試有效證件正本、戴口罩、進行體溫量測未攜帶入場識別證之考生，可至分區考場指定地點由試務人員協助確認身分後補發。