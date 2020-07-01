振興經濟百貨齊力　放大優惠激買氣　梵谷、黃阿瑪吸人氣

振興三倍券開始預購，百貨業者祭出好康優惠刺激消費，而難得的光影特展、動物明星則極具吸客魅力﹔夢時代「振興經濟滿千送千」，還有小熊學校、黃阿瑪快閃店；新光三越左營店引進世界級展演《再見梵谷－光影體驗展》；漢神攜手華裔設計師Daniel Wong與漢來美食推出卡友禮。



▲ 超人氣動物明星快閃店迎來人潮及買氣，「小熊學校の花漾樂園」好拍好買。（圖／記者陳美嘉攝，2020.06.30）

夢時代、統一時代百貨結合集團資源，南北同步推出「振興經濟3,000送3,000」活動﹔指定日期至7-ELEVEN超商預購振興三倍券即可兌領限量夢時代振興放大券500元，另外，7月15日至9月10日夢時代再加碼於指定櫃位使用紙本振興三倍券單日消費滿3,000元送2,500元折抵券，合計「3,000送3,000」的好康優惠，全力衝刺此波業績。





超人氣動物明星快閃店迎來人潮及買氣，「小熊學校の花漾樂園」打造花園迷宮、夢想熱氣球、烘焙坊等五大浪漫場景。在療癒商店中，逾百樣周邊商品，更是祭出最低價回饋給熊粉。而毛孩網紅「黃阿瑪」10周年快閃店也是人潮爆棚。



▲ 《再見梵谷－光影體驗展》透過當代科技將梵谷的作品與手稿轉作動態影像。（圖／記者陳美嘉攝，2020.06.30） 《再見梵谷－光影體驗展》即日起至9月27日，在新光三越左營店登場﹔該展透過當代科技將荷蘭後印象派巨匠梵谷的《向日葵》、《星夜》等 3,000 幅作品與珍貴手稿轉作動態影像，40 多台高畫質投影機搭配影院級環繞聲效，結合高達6 公尺的巨型螢幕，搭建成目不暇給的絕美空間；聽覺上則將有李斯特等大師經典樂章作為陪襯；更驚喜的是，隨著梵谷的創作生涯演進，現場將散發出不同的香氣，不止看跟聽，更能實際「聞」到 19 世紀的歐洲風情。



▲漢神攜手華裔設計師Daniel Wong，聯名推出5款限量卡友來店禮。（圖／記者陳美嘉攝，2020.06.30）

漢神巨蛋開店慶及漢神百貨年中慶分別於7日2日及9曰展開，攜手加拿大華裔設計師-黃偉豪Daniel Wong，以愛地球、愛Taiwan聯名推出5款限量來店禮。除了滿仟送佰超值回饋外，7月15日推出振興再加碼，當日館內持振興券消費滿3仟元，漢神再加贈1佰元商品券，回饋再放大。



