廖郁賢遭爆是恐怖情人　老公駁：她是貼心小公主

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▲廖郁賢與老公秀恩愛，老公說不會是恐怖情人，而是他的甜心小公主。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.07.01）

▲助理教授簡姓老公為妻子叫屈，說恐佈情人太嚴重了。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.07.01）

▲廖郁賢的媽媽在記者會中說，廖郁賢2歲時全家被趕出門，多年來沒有連絡。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.07.01）

雲林縣議員廖郁賢遭前男友爆料是恐怖情人，加上請領祖父過世的議會互助奠儀爭議，因而今（1）日在媽媽和先生的陪同下公開回應，強調祖父過世請領互助奠儀是理所當然廖郁賢老公則秀恩愛表示，不會是恐怖情人，而是他的甜心小公主。某周刊爆料時代力量雲林縣議員廖郁賢，在祖父過世自印訃聞請領議員互助金12萬6000元的爭議，以及遭前邱姓男友爆料是恐怖情人等風風雨雨，廖郁賢在媽媽和擔任某大學助理教授的簡姓老公陪同，公開向媒體作出回應。廖郁賢表示，在2歲時，全家就被趕出門，不就等於沒有祖父了，所以祖父在去年12月17日過世，因全家被趕出門，祖父過世家族印的訃聞上，只有寫廖郁賢父親的名字，她及母親、2個弟弟的名字訃聞上都沒有，且父親擔心她去會被冷嘲熱諷、被欺負，要她不要去參加喪禮；至於訃聞，都是父母自己印，畢竟父親是祖父所生的兒子，兒子印訃聞是天經地義，沒什麼好奇怪，怎會是另外印的假訃聞。廖郁賢說，議會的奠儀互助金，任何一位議員的直系親屬過世，其他每個議員都會被扣3000元奠儀，有一個月有三位議員的父母過世，她被扣9000元，為什麼祖父過世，她就不能請領，至於前邱姓男友說她是「恐佈情人」，讓她很傷心，爆料內容很荒謬，不排除提告；這輩子到現在沒做過不好的事，跟對方交往5年期間，打了多份工，分手前還幫對方開店，現在這樣報復她，覺得超幼稚。廖郁賢的媽媽也在記者會中說，廖郁賢2歲時全家被趕出門，多年來沒有連絡，先生是他的父親生的，從沒阻止先生去照顧父親，但她與3個孩子都與他們沒有關係，三個孩子除了廖郁賢有喝過婆婆給的2罐奶粉，另外2個沒有喝過廖家一滴奶粉。在某大學擔任助理教授簡姓老公說恐佈情人太嚴重了，其實廖郁賢就是他的甜心小公主；簡姓教授也說，人要學會好好愛一個人，要爭取幸福，這些都需要學習，他建議邱先生要自己去努力經營自己幸福，互相祝福，分手得不到還用報復心態，這個才比較像恐佈情人。