撞了就跑　國道警方籲請路過的車主提供線索

國道一號中山高彰化南下182.5k路段，6月29日深夜22時22分發生連環撞事件，其中最前方的貨車肇事後逃逸，國道三隊警方透過監視器蒐尋未果，今（1）日希望當時路過的車主提供線索，希望能揪出肇逃的駕駛到案。

▲國道三隊處理人員到彰化該貨運據點探詢非該據點出車，將持續調閱相關ETC資料聯繫A車駕駛人到案說明。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.01）

國道第三警察隊表示，國道1號南向182.5公里外側車道，在6月29日22時22分，發生追撞車禍，53歲蘇姓駕駛駕駛自小客車自閘道上國道，正要從加速車道變換到主線車道當頭，疑似遭行駛外側車道的大貨車碰撞，轎車瞬間打滑到中線車道，又遭後放銀色轎車給一頭撞上，但大貨車沒停車逕行駛離，警方正積極聯繫大貨車駕駛到案說明。

國道方調查，這起連環追撞發生時，大貨車行駛外側車道，53歲蘇姓駕駛小自客車，加速車道變換至主線車道與小貨車發生碰撞，打滑至中線車道，遭後方43歲蔡女駕駛的銀色小自客車。事發後大貨車未停車處理往前駛離。

▲國道三隊警方透過監視器蒐尋未果，今希望當時路過的車主提供線索，希望能揪出肇逃的駕駛到案。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.01）

警方調查，這部大貨車行駛於外側車道，緊跟在後，由蘇男駕駛的自小客車要切向主線車道，疑似與前方的貨車發生碰撞、打滑，波及從後面迎面而來，由蔡女駕駛的自小客車，蘇男與蔡女的車子均受損，但最前方的貨車卻未停車，這起事故雖無人受傷，但是蘇姓駕駛的自小客車車身被撞爛，銀色轎車整個車頭翹起，整起事故責任有待進一步釐清，警方呼籲大貨車駕駛出面說明。

國道三隊表示，經處理人員到彰化該貨運據點探詢非該據點出車，將持續調閱相關ETC資料聯繫A車駕駛人到案說明。並呼籲呼籲用路人，發生事故未依規定處理，依據處罰條例第 62 條：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」