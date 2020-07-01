影／回應中火案　林佳龍：不要政治化

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交通部長林佳龍今(1)日上午，到嘉義縣邀觀光業者代表舉行面對面座談會，針對媒體關心台中火力發電廠空汙事件的看法，林佳龍建議盧秀燕可以制定進一步改善空汙的目標林佳龍表示，改善空汙是全民共同的目標，盧秀燕市長對外表示，「林佳龍是一位非常有公信力的人」，我也借她的話，說一句公道話，在我當市長這幾年，制訂台中市的生煤管制條例，在中央、地方及各界的努力之下，台中市的空汙確實有改善，怎樣再進一步突破？我覺得目前的做法，盧市長可以去考慮去制訂一個進一步改善的目標。林佳龍說，我過去4年減4成的生煤，還有固定、移動的汙染源，全面性的來推動，解決空汙是一個複選題，不是只是中火，中火也確實有過很多的努力跟改善，因此我覺得不應該把他過度的去政治化，應該要拿出具體的辦法，讓社會看到。林佳龍也指出，像莊秉潔教授所講的，盧市長應該要訂一個改善空汙的目標跟時程表，很多東西都是操之在己，過去很多油跟燃煤的工廠，在我們的推動之下，也改回來用天然氣，這個改善的幅度甚至加起來還大於中火減煤、減汙的程度，這個問題演變成一個法律戰，大家都拿我過去推動的自治條例來討論，我要說一句公道話，我當時制訂台中市生煤管制執行條例，是不抵觸中央的空汙法，地方不能逕行違反中央規定的裁罰，現在把他變成誰違法的問題！法律不是誰說了算，法律是由有權的機關來做裁判跟解釋，如果陷入各說各話，受害的是所有的人民。