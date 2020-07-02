醫護堅守防疫　台灣在地品牌「疫」齊相挺

▲為醫護加油打氣，台灣在地品牌廠商提供「醫護加油禮」，讓醫護人員憑識別證領取，還享有產品優惠，有吃又有玩品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.01）

你辛苦了！彰化秀傳醫院昨（1）日在南平大樓舉辦「醫護加油樂市集」活動，由許多台灣在地品牌廠商提供「醫護加油禮」，讓醫護人員憑識別證領取，彰化多家醫院的同仁都到場參加活動，最遠的從田中休假過來，有吃又有玩品，大家都覺得超好逛。

▲為感謝堅守防疫第一線的醫護人員，同時體現防疫健康新生活，由秀傳醫院及台灣在地品牌共同發起醫護加油樂市集。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.01）

彰化秀傳行政副院長許惠美說，為感謝堅守防疫第一線的醫護人員，同時體現防疫健康新生活，由秀傳醫院及台灣在地品牌共同發起醫護加油樂市集，為醫療機構從業人員應援打氣、身心紓壓，做好自我健康照顧，才能繼續長期防疫抗戰。

▲醫療機構從業人員憑識別即可免費獲得加油禮一份，有燕窩、奶茶或司康…等。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.01）

秀傳醫院副院長黃靖雅指出，醫療機構從業人員憑識別即可免費獲得台灣在地品牌的加油禮一份，有燕窩、奶茶或司康等，還享有許多產品優惠

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另外，樂活紓壓中心還安排正念甦活體驗活動，讓醫療同仁得以抒解疫情時間累積的壓力及緊繃情緒。

黃靖雅也表示，南平大樓以智慧醫療、環保綠建築為主要訴求，特別將一樓打造成大眾休憩空間，除了有餐廳、便利商店外，由樂活紓壓中心經營健康文創藝廊，與台灣各地原創品牌合作，以天然健康、永續環保、在地特色、生活美學、實用創新作為選品方向，每季規劃不同主題，以展演銷售結合課程體驗活動方式，提供健康美好生活提案。並且還開辦瑜珈、正念、健康講座、藝術手作、烹飪眾多課程，打造多元健康生活學習空間。