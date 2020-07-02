腎結石讓腎功能受損　醫生建議夏季每天喝水2000CC以上

腎結石會影響腎功能，衍生難耐疼痛﹔嘉義長庚醫院醫生建議，正值夏季高溫，流汗量大幅增加，水分攝取更顯重要，要避免腎結石需配合飲食控制，減少大魚大肉，不能太鹹的飲食，多攝取檸檬及柑橘類的水果，每天應該保持飲水量至少2000CC。
嘉義長庚醫院近期有位 67歲的男患者，多年來一直有腎結石問題，曾多次到醫院施行體外震波碎石，但效果不佳；因腹部劇痛到急診求診，發現腎結石已長滿3公分，佔據了三分之一的腎臟，且因為結石塞住輸尿管造成急性的腎臟損傷。
經泌尿科醫師評估後，接受新式的軟式輸尿管鏡，搭配特殊吸石清導管技術及高能量雷射手術治療，術後隔天就出院，一週後回診腎功能也完全回復正常，解決困擾多年的腎結石問題。
嘉義長庚泌尿科主治醫師黃國財醫師表示，腎結石多半無特別感覺，除非掉落在輸尿管才會產生疼痛，因此多數人不引以為意，也難以警覺到腎結石可能演變成「鹿角狀」結石，造成腎衰竭及反覆泌尿道感染的風險﹔如僅施以軟式輸尿管鏡手術雖無傷口，術後卻有一定感染的機會，若能搭配特殊吸石清導管，降低手術時腎臟腔內壓力，能有效降低術後敗血症的機率。
黃醫師指出，結石成分多為草酸鈣及磷酸鈣，有結石體質的病人5年復發率約50%，如經由飲食控制，減少大魚大肉，避免太鹹的飲食，多攝取檸檬及柑橘類的水果，每天應該保持飲水量至少2000CC，患者也須定期回診追蹤，避免結石造成日後腎臟功能的受損。