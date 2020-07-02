腎結石讓腎功能受損　醫生建議夏季每天喝水2000CC以上

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腎結石會影響腎功能，衍生難耐疼痛嘉義長庚醫院醫生建議，正值夏季高溫，流汗量大幅增加，水分攝取更顯重要，要避免腎結石需配合飲食控制，減少大魚大肉，不能太鹹的飲食，多攝取檸檬及柑橘類的水果，每天應該保持飲水量至少2000CC。嘉義長庚醫院近期有位 67歲的男患者，多年來一直有腎結石問題，曾多次到醫院施行體外震波碎石，但效果不佳；因腹部劇痛到急診求診，發現腎結石已長滿3公分，佔據了三分之一的腎臟，且因為結石塞住輸尿管造成急性的腎臟損傷。經泌尿科醫師評估後，接受新式的軟式輸尿管鏡，搭配特殊吸石清導管技術及高能量雷射手術治療，術後隔天就出院，一週後回診腎功能也完全回復正常，解決困擾多年的腎結石問題。嘉義長庚泌尿科主治醫師黃國財醫師表示，腎結石多半無特別感覺，除非掉落在輸尿管才會產生疼痛，因此多數人不引以為意，也難以警覺到腎結石可能演變成「鹿角狀」結石，造成腎衰竭及反覆泌尿道感染的風險如僅施以軟式輸尿管鏡手術雖無傷口，術後卻有一定感染的機會，若能搭配特殊吸石清導管，降低手術時腎臟腔內壓力，能有效降低術後敗血症的機率。黃醫師指出，結石成分多為草酸鈣及磷酸鈣，有結石體質的病人5年復發率約50%，如經由飲食控制，減少大魚大肉，避免太鹹的飲食，多攝取檸檬及柑橘類的水果，每天應該保持飲水量至少2000CC，患者也須定期回診追蹤，避免結石造成日後腎臟功能的受損。