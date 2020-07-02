年輕人開創自我品牌　帶領老茶闖出一片天

台灣茶業聞名全球，靠的是經驗和技術，但是鮮少有年輕人願意投入，要靠自我品牌創出名號更是難上加難，坐落在新北坪林老街中的「滴滴香」茶行，走過一甲子歲月，第三代三十歲的陳偉毅接手經營後，積極開發各項新商品行銷國外，將產品包裝升級，讓臺灣茶走向國際舞台。新北坪林是一個具有冠軍茶鄉美名的小鎮，80年次的陳偉毅生於茶農世家，家中茶園面積約2公頃，民國40年創立自家品牌，早年出口茶葉時以包種茶「滴滴香」產品銷量最好，因此將「滴滴香」沿用到茶品牌上，成為現今品牌名稱。大學時期陳偉毅與父親陳耀璋前往中國大陸參加為期兩個月的品牌展覽，這一趟大陸行使他大開眼界，除了瞭解大陸各式各樣的茶業，也見識到臺灣茶葉蜚聲中外的美名，使陳偉毅決心回鄉接下自家茶行事業，一晃眼便是5年，秉持著把每一滴的味道做到最好的品牌理念，這幾年頻頻獲獎，帶領老茶行闖出一片天。為了創新產品，陳偉毅嘗試將茶葉加入牛軋糖於迪化街試賣，原本只是不經意的想法，意外獲得迴響，自此開啟茶葉加工品研發與外銷之路，106年起陳偉毅連續2年參加「東京國際食品展」，親自向國際介紹臺灣茶葉，也遠赴新加坡等國家擺攤展售，開拓市場，產品因此外銷日本、韓國、中國大陸、香港、馬來西亞、新加坡、菲律賓等多個國家，為因應年輕人與女性市場，同時也開發出包種茶麵線、茶油和冰淇淋等，未來規劃開發更多茶葉加工品，提升臺灣茶葉價值。為了打響品牌，陳偉毅未來打算積極參加各項國際展覽，拓展海外通路，讓臺灣茶風味飄香國際，吸引外國遊客專程來坪林品茶及體驗茶文化，帶動老街經濟發展，成為代表性的茶葉指標之一。農業局長李玟表示，新北市政府鼓勵青年加入農業大家庭，除了持續不斷挖掘優秀的新北青農，也透過相關計畫提供加工產品研發輔導、商品包裝設計、課程與通路等資源，協助青農深耕茁壯，打造新北市優良農產品聚落，推廣地產地銷到在地觀光。