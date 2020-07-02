新北紓困金額占全國四分之一　侯友宜送禮慰勉區公所同仁

▲新北市長侯友宜今(2)日前往新莊區公所，送上蘋果禮盒感謝第一線同仁近2個月來全心的付出。（圖／新北市新聞局提供）

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新北市長侯友宜今(2)日前往新莊區公所，送上蘋果禮盒感謝第一線同仁近2個月來全心的付出，讓新北市擴大急難紓困專案核定率達到99.28%，公所同仁手舉「叫我7-11」、「紓困完該睏一下了」等標語，讓侯友宜既不捨又感激他們對艱苦民眾的幫助。侯友宜指出，新北市擴大急難紓困案截至6月底，累計受理10萬450件，核定9萬9,730件，其中有7萬5,640件獲得審核通過，核撥金額為11億3,672萬5,000元，受理件數、核定金額都居全國第一，他感謝公所第一線同仁不眠不休的付出，以行動充分展現苦民所苦、與艱苦人站在一起的態度。新莊區長朱思戎提到，擴大急難紓困專案動員的人力不僅是公所社會課，而是全員出動；從諮詢、收件、建檔到審核、撥款，彼此分工，互相鼓勵才能度過這段早晨6:30上班到深夜11:30下班的日子，一切都是為了讓有需求的民眾能夠及早領到這筆救難錢。他也代表公所同仁感謝社會局與民政局編製的標準作業手冊以及市長核定專章，讓同仁們有所依循且不必擔心審核責任，能夠全心幫助市民。侯友宜表示，不論標準作業手冊還是市長核定專章，展現的都是市府與公所站在一起的堅定決心，將民眾的需求擺在第一位市長希望紓困專案告一段落後，基層同仁們能夠好好休息，下階段的目標是振興經濟，仍需要大家同心努力。