毒船墾丁外海翻船　檢、海巡聯手查扣逾700公斤毒品

高雄地檢署指揮下，海巡、警方聯手出擊破獲澎湖籍日翔12號觀光娛樂船海上「運毒集團案」，此次行動，海巡署及檢警三方總計查獲大量安非他命、K他命，共計761.2公斤，換算總價超過30億元﹔海巡更與檢警合作，成功逮獲運毒船長、仲介、接貨人，但貨主及押貨人仍在逃，全案將持續深入追查。
澎湖籍「日翔12號」快艇於4月11日時，在高雄外海44浬處失去動力向海巡署求救，海巡署獲報後隨即派員前往救援，到場時發現「日翔12號」船上載有多個可疑油桶，海巡人員詢問時，船長宣稱是在海上從事捕魚活動，但海巡人員不見船上有漁獲、漁具，加上失事地點離澎湖超過一百海浬，讓海巡人員因此起了疑心。
雄檢指出，去年底獲報，日翔12號疑似計畫在公海，接運從中國來的運毒母船處接駁毒品來台，檢、海巡獲報後展開追查，今年4月11日，日翔12號在高雄外海故障通報救援，海巡人員不動聲色，把船拉回高雄港後，展開嚴密監控行動。
4月14日傍晚，李姓船長開著日翔12號，以船隻修復完成要返回澎湖為由申報出港，海巡人員懷疑另有目的，暗地派船出港監控後，但日翔12號卻不知去向，直到4月18日才在墾丁後壁湖外海3浬處發現船隻已翻覆，但船上人員已不知去向。
海巡人員將船拉回港後，發現船艙內竟藏著安非他命540包（毛重573.9公斤）、第三級毒品K他命120包（毛重126公斤），檢方和海巡及警方聯手，調閱全臺近千只監視器，搭配科技M化車及通聯紀錄，4月30日、5月2日及5月14日拘提被告李姓船長、許姓運輸仲介與莊姓接貨人到案。
檢察官訊後發現，許姓運輸仲介、李姓船長、莊姓接貨人、李姓貨主代表與不詳「貨主」等人共組運毒集團，由不詳「貨主」委託許姓運輸仲介負責安排運輸毒品，許姓運輸仲介聯絡李姓船長駕船至公海，自運毒母船接駁毒品後駛往臺東外海，並通知莊姓接貨人，計畫將毒品拖回搶灘後，交予李姓貨主代表，李姓貨主代表並已事先支付訂金新臺幣50萬元及180萬元予被告李姓船長與莊姓接貨人。
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