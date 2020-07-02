防制登革熱　嘉義縣結合GIS科技資訊建防疫平台

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嘉義縣為提升登革熱密度調查工作效能，與疾病管制署、中央研究院等單位，專案開發登革熱GIS科技決策平台資料，將可透過手機把區域資訊、查核數據等資料傳送到疾病管制署登革熱防疫平台，除可提升防疫能量外，更能大幅縮短作業時間。嘉義縣政府表示，登革熱已成為全球性重要公共議題之一，各國之間人民及經濟互動相當頻繁，發生本土疫情風險相對提高衛生局108年8月與衛生福利部疾病管制署、中央研究院地理資訊科學團隊合作，共同建置「登革熱防疫資訊GIS決策平台」，未來將從人工提升至科技監測設備GIS資訊系統應用，讓登革熱防疫資訊化管理更具效率及準確度。縣府指出，登革熱GIS科技決策平台功能，包含個案管理、緊急防治、病媒監測、列管及風險點、疫情統計分析、圖層清單(含近3個月通報病例分布及統計、歷史確診病例、近3個月布氏級數、易淹水範圍、近3個月孳清噴藥範圍等)、區域資訊查詢、輔助資訊及公告資訊等相關資訊技術，對基層防疫人員執行登革熱防治具有相當大的助益。衛生局提醒民眾，午後的雷陣雨，容易產生積水容器，形成登革熱病媒蚊溫床，請民眾落實「巡、倒、清、刷」主動巡視清理家戶內外積水容器，避免孳生病媒蚊，降低個人、家庭及社區感染傳播風險，共同維護全民健康及生活環境品質。