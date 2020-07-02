新北學校沒裝冷氣挨批　侯友宜：111年完成國中冷氣裝設

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天氣炎熱讓學校裝設冷氣問題備受討論，目前新北市仍有7成學校尚未裝冷氣，新北市議員陳啟能指出蘆洲國中花400萬元重新配置電氣線路，更新後卻沒錢買冷氣，還要校方自籌20％；新北市長侯友宜承諾，新北市會全力配合籌措配合款及辦理進度，預計在111年底前全面完成國中普通教室冷氣裝設。陳啟能說，教育局要求各校長，添購、更新、修繕設備時，校方要自籌20％，但學校基金最多100萬元，支付自籌項目基金就用光了，未來學校若需增設冷氣該怎麼辦?市議員李倩萍先前在議會表示，其他五都計畫3年內班班有冷氣，甚至嘉義都在規畫，她不奢求一次到位，但新北不能毫無計畫；市府花20億蓋停車場，卻不考慮為學生裝冷氣，不然教育發展基金有600億，拿6億就好，3億也可以學校要希望家長會捐冷氣，家長表示願意捐但感覺不好，這種責任也不該丟給學校和家長。侯友宜回應，新北市電力改善大約要18億，安裝冷氣要8億，若中央願意帶頭做，新北市會積極配合目前教育部研提計畫規劃第一階段110至112年先進行電力系統改善，第二階段112至114年進行冷氣裝設；他承諾本案若經中央核定，新北市會在配合款財源籌措、辦理作業上，全力配合中央的政策，甚至超前部署，在111年底前先完成國中普通教室冷氣裝設。新北市教育局表示，新北市公立高中、公立幼兒園及國中九年級普通教室已全面安裝冷氣，自108年至今已投入1.85億元，增設國中小教室冷氣約1,700間，惟考量裝設冷氣需要健全的電力設施為基礎，且各校電力條件差異大，自108年起同時推動全市國中小校園冷氣電力健檢，預定於109年底完成，並逐年編列電源改善經費，持續協助學校改善電力設備及評估用電情形，因應後續用電增加並確保用電安全。