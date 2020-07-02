南北藝文合作　《何日君再來》嘉義打頭陣

▲縣長翁章梁與廣藝基金會執行長楊忠衡在表藝中心簽署合作意向書。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.07.02）

▲「何日君再來」，以懷舊歌曲為圓心，故事環繞三位因名字皆有「君」字而成為莫逆之交的女孩，講述友情、談及愛情，以一首首鄧麗君的經典名曲串起故事的發展。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.07.02）

嘉義縣政府與廣藝基金會攜手打造「南北藝文合作平台」，在未來3年建立藝文演出交流渠道，首部曲7月4日將在嘉義縣表演藝術中心登場，由廣藝帶來鄧麗君經典音樂劇「何日君再來」，縣長翁章梁邀請鄉親一起進入鄧麗君的感情世界，聆聽鄧麗君的歌曲，來一場身心靈抒發、懷舊之旅。隨著疫情穩定，嘉義縣5月底啟動「藝文振興方案提案計畫」，以每案9萬元共徵求11個案子，協助表演團隊自疫情冰凍期復甦，7月2日再與廣藝基金會簽署藝文交流合作意向書，活絡藝文產業市場，第一波交流的藝術饗宴，就是由廣藝基金會自製的鄧麗君音樂劇「何日君再來」，7月4日下午2:30將在嘉義縣表演藝術中心華麗登場。廣藝基金會由廣達電腦董事長林百里所創立，長期投入與扶植表演藝術新創，廣藝基金會每年將在嘉義縣表藝中心巡迴演出其旗下「金創獎」品牌作品，嘉義縣政府每年也會推薦優質的在地作品給廣達電腦的員工福委會，並安排在廣藝廳演出供員工觀賞。這樣的合作機制，不但台北優秀的作品將有系統的引進嘉義演出，嘉義在地的表演藝術也有機會向北部舞台拓展，是一個很難得的雙贏局面。此次縣府與廣藝基金會合作的首部曲為鄧麗君經典歌曲音樂劇「何日君再來」，以懷舊歌曲為圓心，故事環繞著三位因名字皆有「君」字而成為莫逆之交的女孩。其中講述友情、談及愛情，以一首首鄧麗君的經典名曲串起故事的發展。值得一提的是，參與演出的演除了民視小生陳彥廷、聲林之王賴珮如，以及金曲傳奇林姿吟等音樂劇實力派唱將，更有陳予新、楊蒨時等歌唱比賽常勝軍，攜手同台，引起高度矚目。翁章梁2日與廣藝基金會執行長楊忠衡在表藝中心簽署合作意向書，並搶先曝光「何日君再來」音樂劇片段。翁章梁形容走進表藝中心、進到音樂劇劇情裡面，就會感受到不一樣的世界，身心靈都能獲得舒緩。藝術文化是最能安撫焦躁的心、提振重新出發的能量，翁章梁特別採購一批票券，邀請縣府一級主管共同欣賞，希望透過與廣藝基金會的合作盟約，培育嘉義地區表演藝術團隊，深化市場經營，共同營造生猛有力的藝文產業。