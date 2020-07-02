勞工局助排除職場障礙　車禍致殘教練慶幸能重返職場

▲終身得以輪椅代步的江宥辰，在職場障礙未排除前，進出都得同事連輪椅帶人一起扛著走。（圖／金武鳳攝，2020.7.2)

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曾是健身教練的江宥辰，2年前下班途中發生車禍，造成脊髓損傷成了重器障加肢體障礙者，終身得以輪椅代步。人生遽變，失去健全肢體，原以為工作也會丟了，讓江宥辰感恩的是，他不僅重返職場，靠著一群壯漢暖男扶持，及臺中市府協助排除職場障礙，他快速調適由幕前教練，走入幕後行政，內心滿滿都是「活著真好」，更加珍惜生命。江宥辰擁有電子工程系碩士學歷，因為熱愛健身運動，4年前不顧母親反對，離開科技公司跨行到健身房工作，憑著毅力學習，他在一年內取得國際證照及數張功能性訓練證書。豈知，一場車禍造成江宥辰第六頸位脊髓損傷，昏迷多日醒來，全身癱瘓無法動彈，大約有一年時間，江宥辰陷入頹喪，不能接受事實。江宥辰來自單親家庭，復健期間全靠母親照顧，有次看到母親腰背貼滿酸痛藥膏，赫然驚見母親因長期辛勞健康已亮紅燈，「不能讓媽媽如此辛苦！」念頭，促使江宥辰加倍努力復健，並積極參與生活功能重建訓練，如今已能順利操控輪椅及移位，也考取特製車輛駕照，出入自行駕車，媽媽不再寸步不離照顧今年四月，江宥辰原本服務的世界健身公司接受他重返職場，並主動將他調回居住地台中工作，職務上借重他資訊與健身專長，轉為內勤教育訓練課程安排與規劃江宥辰笑說，只是由幕前轉到幕後，沒有離開他最愛的健身運動圈，他很珍惜。讓媽媽操心的是，江宥辰辦公室是挑高75公分的夾層設計，只有階梯沒有斜坡道，出入全靠同事連人帶輪椅扛上去，一天要扛上好幾次，媽媽很感謝暖心的同儕壯漢幫忙，卻也為天天要麻煩他們過意不去。勞工局獲悉啟動職務再設計服務，補助設置電動垂直升降平台後，江宥辰進出辦公室的障礙排除，讓他更能樂在工作。勞工局長吳威志表示，多一點用心，就能為身心障礙者打造一個無障礙環境，協助他們穩定就業，即使遭逢職災，能夠重返原來職場，仍是一樁美事，呼籲更多企業共同營造友善職場環境，運用職務再設計協助身心障礙者排除職場障礙，給予他們更多就業機會。