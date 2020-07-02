振興觀光　首推「遊雲林抽汽車送農場」

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▲雲林縣推出「振興觀光，券留雲林」首部曲「遊雲林抽汽車送農場」活動。（圖／記者洪佳伶攝,2020.07.02）

雲林縣推出「振興觀光，券留雲林」首部曲「遊雲林抽汽車送農場」活動，即日起至10月31日止，只要入住雲林縣的合法旅宿，並至「遊雲林抽汽車送農場」活動網站，憑發票或收據登打相關資訊，即可參加抽獎。縣長張麗善表示，雲林縣擁有好山好水，去年廣受全國遊客歡迎的住雲林抽汽車活動，成功吸引民眾到雲林住宿，使用房間數逾2萬5,000間，成效良好，這次活動進階升級為「遊雲林抽汽車送農場」，大幅放寬抽獎資格，除了住宿以外，也促進使用振興券，盼有更多民眾認識雲林。文化觀光處長陳璧君指出，雲林是農業大縣，這次「遊雲林抽汽車送農場」活動，除了可抽汽車外，還特別結合雲林在地特色，要送大家農場及咖啡園，讓大家來雲林不只欣賞好山好水，也能感受智慧農業的新趨勢，獎項包括晁陽太陽能農場將提供10個名額，每名可獲得約6坪農場4個月紅藜契作合約；古坑台灣咖啡莊園TGC也提供10個名額，每名可契作1棵咖啡樹，讓民眾體驗從種植、烘焙到沖煮一杯咖啡的過程，每棵咖啡樹的產量約為1公斤生豆，換算成烘好的咖啡豆約為1.5磅，約有3,000元價值，此外VDS活力東勢也會提供胡蘿蔔小農體驗名額，歡迎民眾踴躍參與。而雲林縣在地不少觀光旅宿、觀光工廠等業者也加碼推出優惠，搶攻國旅市場黃金商機，其中去年雲林良品伴手禮全民網路票選人氣獎榮獲第一名的幸福翔綺西螺麻糬大王，推出「幸福10年翔綺你-感恩抽賓士週週有獎」活動，消費滿額即可獲得一張抽獎券。因應暑假來臨，劍湖山世界配合交通部觀光局國旅補助，只要是2001年7月1日以後出生的遊客，從7月1日至8月31日都可以天天免費到劍湖山世界暢玩水陸雙樂園，交通部觀光局國民旅遊補助預算有限，如宣布補助活動完畢，劍湖山世界將會配合停止此優惠活動而雲林布袋戲館，每周六日下午2點30分起，也有深受大眾喜愛的布袋戲演出。