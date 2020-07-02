配合老二媽回鑾省親盛事　地方民代要求改善公園設施

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明年將展開三年一度南屯萬和宮老二媽回鑾西屯省親活動，老二媽的娘家烈美堂前的西平公園，設施不符地方需求，議員陳淑華今天邀集市府相關單位會勘，要求改善西平公園的設計與設施，融入文化元素，提昇為西平大漁池文化公園。在地方人士陳情下，陳淑華今天會同建設局、西平里辦公處、烈美堂管理人、丹慶季媽祖會等單位，親赴西平公園會勘並協調溝通後，希望原烈美堂前大漁池的西平公園能夠配合南屯萬和宮老二媽回娘家活動來改善，增加地方文史元素，融合老二媽回娘家活動，讓西平公園更具地方特色。陳淑華說，西平公園是烈美堂的大漁池經市府徵收開闢而成。西平公園為一土丘，高程落差大，且公園設施不符合地方使用陳淑華指出，南屯萬和宮老二媽西屯回鑾省親為本市文化資產，民眾參與越來越熱烈，凸顯回鑾地點烈美堂的特殊性，也相對凸顯西平公園需要改善的迫切性。文史人士烈美堂管理人廖財助、丹慶季媽祖會廖福龍理事長及西平里廖建森里長希望沿西平公園的中軸線整平西平公園的高程，讓老二媽整個省親活動更加順利，也方便隨香人員參與；更希望公園設計融入南屯老二媽回鑾省親的文化元素、大漁池意象等，傳達文化精髓及其全台特殊性。陳淑華要求建設局，西平公園二年多前的整理就像沒整理一樣，希望此次能趕緊在明年老二媽省親文化活動前，完成長久的改善。讓文化設計與參與活動的民眾融入，讓西平公園與宗教、文化、地方形成連結。