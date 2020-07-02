台南自動化機械展　今日南紡世貿登場

▲黃偉哲指出，看到此展的規模與盛況，應有許多國家會很羨慕。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.02）

▲工商時報社長陳國瑋（右一）、台灣機械工業同業公會理事長柯拔希（中），聽取參展廠商簡報介紹

▲「2020台南自動化機械暨智慧製造展」展出超過960格攤位，是疫情解封後，全國第一檔大型B2B展覽盛會。（圖／工商時報提供）

隨著國內疫情控制穩定，進入後疫情時代拚經濟，「2020台南自動化機械暨智慧製造展」，2日在南紡世貿展覽中心盛大開展。該展共有243家廠商，展出超過960格攤位，參展工具機業者佔75%，使用730個攤位，現場超過200部各式精密金屬加工機械同台展出，工具機展出數量為南部地區最多，是南部相當難得的機械產業盛會。台南市長黃偉哲表示，看到這個展就看到我們台灣未來工業的希望，尤其在今年新冠肺炎疫情期間，口罩國家隊就見證了台灣自動化機械、工具機產業的堅強生命力，以及整體團結合作，推動出堅實的戰力。黃偉哲認為，這樣的台灣經驗應該複製，並向世界各國展示台灣很強的工業力，對於台南自動化機械智慧很期待，雖然我們現在仍在疫情期間，但因台灣防疫工作做得好，所以許多展覽能夠如期舉行，黃偉哲說，「我相信外國人一定蠻羨慕的」。主辦單位工商時報，社長陳國瑋指出，工商時報在台南舉辦自動化機械展超過30年，此展將成為疫情解封後，全國第一檔大型B2B展覽盛會，也是台南有始以來規模最大的自動化機械展，係南部地區後疫情時代，打拚經濟的重要指標。大部分參展廠商認同7月開展是衝刺下半年度業績的好機會，除導入正常營運，也希望將因疫情損失部分多少做些回補，而台南地區一向為模具業、汽機車零配件，與各式工件加工業等三大產業群聚區塊，對於金屬加工機、自動化機械、刀具、五金零配件等需求殷切，加上沙崙智慧綠能科學城落腳台南及南科台積電3奈米、5奈米投資案，帶動周邊智慧機械及相關檢測、加工設備等需求增溫，預估今年現場成交金額及後續衍生商機可超過5億元。主辦單位表示，配合中央防疫規範，該展採實名制、換證入場，可憑名片或現場填寫問卷免費換參觀證。入場者並請戴口罩及配合量測額溫，因機械安全考量不開放12歲以下兒童及寵物進場；該展展出期間為7月2日至7月6日。