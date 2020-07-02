議員籲監視器畫面列托嬰評鑑項目　侯友宜：列為正式指標

▲新北市議員江怡臻今（2）日於總質詢時爭取托嬰中心監視器畫面列為評鑑項目，避免托嬰中心不當對待、超收學員。（圖／江怡臻辦公室提供）

新北市議員江怡臻今（2）日於總質詢時爭取托嬰中心監視器畫面列為評鑑項目，避免托嬰中心不當對待、超收學員，同時要求市府簡化書面評鑑項目，降低第一線保母工作負擔，全面提升托育品質。侯友宜回應，未來會將抽查監視器畫面列為評鑑正式指標。江怡臻表示，事前防範遠大於事後究責，托嬰中心應該要確保每個小孩都能被好好照顧，市府目前已經超前部署，全面增加中心的監視器設備。若是將監視器畫面加入評鑑項目，讓評鑑委員抽查任意三天的畫面內容，可以形成更完整的托嬰中心防護網，從前端避免憾事發生。江怡臻進一步指出，評鑑的內容可以改為監視器畫面佔比百分之30，其他部分則是現場抽查以及書面評鑑，或是各半。這麼做不僅可以看出托嬰中心平日的照護方式，也可以降低園方人員產出書面資料的壓力，而能把更多心力放在孩童身上。侯友宜市長則承諾，未來會採用抽查監視器畫面的評鑑方式，列為正式指標，至於詳細的佔比以及評分方式，會請社會局研議，一定要有效的杜絕虐童等事件再次發生。江怡臻也指出，由於目前托育人力吃緊，老師流動率高，保母市場需大於供，因此提議成立雙北托嬰人力資料庫，用以迅速補足托育人力。而雙北可以互相合作，先一步成立人力資料庫，未來甚至能成為示範城市，讓中央也跟進。侯友宜則回應，期待跟台北市共同解決托育人力不足的問題，透過雙北的整合，降低師生比。