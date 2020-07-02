影／臺灣水五金產業中心揭牌　王惠美：讓產業再升級

鹿港臺灣水五金創新精品館2日舉辦臺灣水五金產業中心揭牌暨成果發表會，除展示水利、消防等大型水五金工業，並結合老人照護產業實體展出多元無障礙空間、特殊照護設施拓展海內外更廣大市場，帶動經濟起飛。

▲彰化縣長王惠美說，彰化水五金產值占全國約8成、年產值高達600億元。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.02）

彰化縣長王惠美說，彰化水五金產值占全國約8成、年產值高達600億元，在疫情期間，業者推出防疫產品，業績因此逆勢上揚，這次成立「臺灣水五金產業中心」是要整合各類資源，讓產業再升級，打群體戰，為臺灣的水五金發光發熱。

王惠美表示，臺灣水五金產業中心結合了彰化水五金產業發展協會、兩大單位財團法人金屬工業研究發展中心、產學連結合作育才平台臺中區執行辦公室，及兩大實驗室臺灣衛材開發與測試研究所、家電多元智能研究所等進駐，以引導水五金廠商善用「臺灣水五金產業中心」一站式服務，為廠商提供技術升級、設計輔導及檢測驗證等多項能量，並同時進行臺灣水五金在彰化的品牌行銷推廣。

▲結合老人照護產業實體展出多元無障礙空間、特殊照護設施。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.02）

台灣東陶(TOTO)公司總經理山村徹透過口譯表示，TOTO在日本衛浴設備業界中，不論在無障礙空間產品、福祉設施開發都處於領先的地位，去年由王縣長領隊與財團法人金屬工業研究發展中心及水五金產業協會到公司參觀TOTO相關技術、展示品等，對於王縣長與團隊的用心，讓TOTO印象深刻非常感動。

TOTO與金屬中心及水五金產業協會都有日常業務上的配合，如何在臺灣市場引進日本TOTO相關技術，當然與金屬中心與水五金產業發展協會合作，在台灣市場提供給社會大眾新的技術及衛浴設備，讓台灣消費者有更好的衛浴設備品質。

▲成立「臺灣水五金產業中心」是要整合各類資源，讓產業再升級，打群體戰，為臺灣的水五金發光發熱。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.02）

水五金產業協會總幹事林進成表示，感謝縣長王惠美在去年率團前往日本從事水五金產業國際交流，並和臺灣東陶(TOTO)企業在日本總公司簽訂合作備忘錄，迅速成立「台灣水五金產業中心」，邀集40多家揚名國際的優質廠商，常態性在此展出各項創新的水五金精品，希望在疫情解封之際，能重新拓展海內外廣大的市場。