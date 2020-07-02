影／弘道助老愛心園遊會　用行動支持助老服務

弘道老人福利基金會彰化服務處今（2）日於鹿港鎮公所前廣場舉辦927弘道助老愛心園遊會宣傳會，希望邀請愛心企業單位及社會大眾一起用行動支持助老服務，籌措弘道基金會彰化服務處年度關懷500位獨居弱勢失能長輩的助老經費。

▲弘道助老愛心園遊會首次推出認購園遊券可摸彩，歡迎民眾認購。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.02）

彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏、弘道彰化助老委員會主委莊進慶、國際獅子會300-C3區第八專區主席施議煌等人與會，活動當天將有好吃好喝又好玩的100個攤位、YOYO家族藝人唱跳同樂，還能購買園遊券、參加愛心摸彩。

▲晨光幼兒園小朋友及家長邀請大眾參加9月27日的弘道助老愛心園遊會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.02）

王惠美表示，今年彰化65歲以上的長者邁入20萬人，到重陽敬老禮金發放時將邁入22萬人，超高齡社會即將來臨，如何讓長者有更好的照顧也是縣府致力努力的目標，縣府除了積極成立社區關懷據點之外，也籌措設立社福大樓整合日照與長照中心、育兒親子館，目前社區關懷據點已增加至260個，希望未來各村里都有一個關懷據點，讓長輩們能到社區活動、共餐、學習新事物，大家一起努力讓長者能夠在地安養、在地得到最好的照顧。

▲彰美興業總經理陳彥傑表示，近年有發現高齡長輩越來越需要照顧，往後企業社會責任會將助老擺在重要的位置。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.02）

鹿港鎮長許志宏指出，弘道老人福利基金會是個非常關心老人的團體，每年都會在鹿港體育場舉辦弘道愛心助老園遊會，鼓勵老人走到戶外、關心所有老人，跟老人是永遠站在同一陣線，只要老人有需要服務幫忙的，弘道老人福利基金會就會予以幫助。

弘道助老愛心園遊會首次推出300元愛心套票，每組套票包含：園遊券200元、童趣遊戲闖關卡、愛心撲滿小豬一隻、造型汽球兌換一只，歡迎民眾認購每張100元的園遊券或300元愛心套票，園遊會當天一起來鹿港體育場，共度美好時光同時一起助老。

▲認購園遊還可以摸彩，彰化縣私立晨光幼兒園園長黃秀森，透過認購園遊券號召大家共同響應「927弘道助老愛心園遊會」支持助老服務。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.02）

弘道彰化助老委員會委員拋磚引玉率先認攤，期待更多愛心社團與企業響應做公益，捐款1萬元認養公益攤位或認購園遊券2萬元加入協辦單位，歡迎各界愛心響應認攤及認券，成為助老好朋友。