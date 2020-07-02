影／感念七七抗戰英雄　如實行益會歌舞表敬意

七七抗戰週年前夕，中彰榮譽國民之家特別邀請「社團法人中華民國如實行益會」至榮家辦理「紀念七七抗戰週年關懷榮民敬老音樂聯歡活動」，尤其是在國內疫情逐漸趨緩之際，出席參加活動的長輩非常踴躍，八位抗戰英雄也早早戴著榮家準備的花圈在活動現場等待。

▲王正也一一向每位抗戰英雄握手致敬，並致贈一份小禮物。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.02）

活動一開始，中彰榮家主任王正致詞時首先歡迎及感謝「社團法人中華民國如實行益會」在七七抗戰83週年前夕，為榮家長輩帶來精彩的文康表演，以行動來表達對榮家長輩為國家、人民所付出的犧牲與貢獻的崇高敬意，透過音樂演奏組曲、聲樂表演與人聲合唱等形式，詮釋多首抗戰愛國歌曲，讓現場老中青三代一同感受抗戰精神。

▲透過音樂演奏組曲、聲樂表演與人聲合唱等形式，詮釋多首抗戰愛國歌曲，讓現場老中青三代一同感受抗戰精神。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.02）

王正表示，我國對日八年抗戰是中華民族歷史上規模最大、死傷最多、影響最深的民族保衛戰。今天我們紀念抗戰勝利週年，主要是為了肯定曾參與抗戰的榮民伯伯，在長達八年對日抗戰時對國家付出的貢獻

﹔

榮民前輩們「半生戎馬，功在國家」，在抗戰勝利後光復了臺灣，接著又隨政府播遷來臺，繼續保衛臺灣、建設臺灣及守護臺灣。

▲社團法人中華民國如實行益會至榮家辦理紀念七七抗戰週年關懷榮民敬老音樂聯歡活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.02）

王正說，榮民先進們在中華民國建軍、興國的付出與貢獻，在歷史中是不可抹殺的。而政府對榮民的照顧與服務政策，也會永續不斷精進與落實；王正也一一向每位抗戰英雄握手致敬，並致贈一份小禮物。曾在抗戰中參與徐蚌會戰的童爺爺說，很感謝政府及台灣社會並沒有忘記他們，前幾年還收到政府致贈的抗戰紀念章，他將紀念章視之為傳家寶，因為那是他一輩子的榮耀！

接著活動主持人馮小惠開場高唱一首精彩的歌曲，為今日的公益表演展開序幕，本次的音樂聯歡公益表演除了結合在地優秀的音樂團隊，實力派唱將的精湛歌聲更是讓演出現場高潮迭起，演出者透過動人的音樂旋律，將滿滿的感念與關懷敬意傳遞到到每位長輩的心坎裡。

▲為榮家長輩帶來精彩的文康表演，以行動來表達對榮家長輩為國家、人民所付出的犧牲與貢獻的崇高敬意。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.02）

而活動中，錢秘書長也貼心的準備了牛奶慰問長輩，考量避免在公共場合飲食，在歌舞表演後，由長輩帶回房間食用，長輩們在離開中正堂時，臉上洋溢著幸福笑容，也對今天的表演活動有許多的讚賞，為今日關懷送暖的公益表演畫下完美的句點。