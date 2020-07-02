影／感念七七抗戰英雄　如實行益會歌舞表敬意

七七抗戰週年前夕，中彰榮譽國民之家特別邀請「社團法人中華民國如實行益會」至榮家辦理「紀念七七抗戰週年關懷榮民敬老音樂聯歡活動」，尤其是在國內疫情逐漸趨緩之際，出席參加活動的長輩非常踴躍，八位抗戰英雄也早早戴著榮家準備的花圈在活動現場等待。
活動一開始，中彰榮家主任王正致詞時首先歡迎及感謝「社團法人中華民國如實行益會」在七七抗戰83週年前夕，為榮家長輩帶來精彩的文康表演，以行動來表達對榮家長輩為國家、人民所付出的犧牲與貢獻的崇高敬意，透過音樂演奏組曲、聲樂表演與人聲合唱等形式，詮釋多首抗戰愛國歌曲，讓現場老中青三代一同感受抗戰精神。
王正表示，我國對日八年抗戰是中華民族歷史上規模最大、死傷最多、影響最深的民族保衛戰。今天我們紀念抗戰勝利週年，主要是為了肯定曾參與抗戰的榮民伯伯，在長達八年對日抗戰時對國家付出的貢獻﹔榮民前輩們「半生戎馬，功在國家」，在抗戰勝利後光復了臺灣，接著又隨政府播遷來臺，繼續保衛臺灣、建設臺灣及守護臺灣。
王正說，榮民先進們在中華民國建軍、興國的付出與貢獻，在歷史中是不可抹殺的。而政府對榮民的照顧與服務政策，也會永續不斷精進與落實；王正也一一向每位抗戰英雄握手致敬，並致贈一份小禮物。曾在抗戰中參與徐蚌會戰的童爺爺說，很感謝政府及台灣社會並沒有忘記他們，前幾年還收到政府致贈的抗戰紀念章，他將紀念章視之為傳家寶，因為那是他一輩子的榮耀！
接著活動主持人馮小惠開場高唱一首精彩的歌曲，為今日的公益表演展開序幕，本次的音樂聯歡公益表演除了結合在地優秀的音樂團隊，實力派唱將的精湛歌聲更是讓演出現場高潮迭起，演出者透過動人的音樂旋律，將滿滿的感念與關懷敬意傳遞到到每位長輩的心坎裡。
而活動中，錢秘書長也貼心的準備了牛奶慰問長輩，考量避免在公共場合飲食，在歌舞表演後，由長輩帶回房間食用，長輩們在離開中正堂時，臉上洋溢著幸福笑容，也對今天的表演活動有許多的讚賞，為今日關懷送暖的公益表演畫下完美的句點。