屏東市長林恊松因案羈押　縣府二度派代程清水代理

屏東市長林恊松因案羈押，依地方制度法規定將辦理停職；屏東縣政府今(2)日晚上以新聞稿表示，為維持市政的運作，指派前議長程清水代理市長，並於明(3)日上午10時在屏東市公所辦理交接。程清水3年前曾經代理屏東市長1年7個月，卸任時與媒體餐敘時說，這1年7個月打通了十幾條過去無法完成的道路，也將萬年溪工程完成最後一哩路；此外，74歲的程清水是屏東縣議會前議長，也是國民黨重量級人物，但與民進黨籍縣長潘孟安關係友好，因此得以二度被指派代屏東市的代理市長。