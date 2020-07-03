影／吸睛！彰基大健康有機農園　歡迎民眾入股嚐鮮

▲再怎麼嘴刁的寶寶，也會愛上彰基「有機米」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

彰化基督教醫院位於鹿基醫院長青院區周邊「彰基大健康有機農園」己邁入第三年，自產的「有機轉型期米」，取得采園有機驗證，正式為轉型成「有機米」，為回饋給民眾並分享喜悅，特推出「基優穀穀票」搶鮮上市，即日起至7月15日止，歡迎民眾入股嚐鮮，全家吃好米，安心又健康。

彰基體系營養暨膳食部副主任游欣亭營養師表示，彰基因應全球的糧食安全、友善生產與消費議題，以及生態環境保護等永續發展目標，有機農場的推動盼可落實友善土地觀念革命之全球先驅。2018年起規劃鹿基醫院長青院區周邊9.3公頃農地為「彰基大健康有機農園」，今己邁入第三年，本月4、5日將進行第一期稻作收割，這批「有機米」將分享院內員工及民眾嚐鮮。

▲游欣亭營養師表示，每張「基優穀穀票」可一次帶回10包米，或分批領取；白米、糙米任您搭選。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

彰基創研暨社區營養組農技管理師曾偉哲說，一般慣行繳交公糧的米，為了要保存一年至二年，烘乾含水率約12%左右，相對它的保存期限會拉長，但是米的口感就沒那麼的好吃。有機栽培講求品質，烘乾含水率大概落在13.5%左右或14%，因為含水率比較高，煮起來的口感相對上就較Q、較甘甜。

▲彰基『有機米』將分享院內員工及民眾嚐鮮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

彰基「基優穀穀票」1張1980元（原價2650元），可讓民眾1次帶回10包米（2 kg/包），或分批領取；白米、糙米任您搭選，您可一次10包白米下定，也可白米、糙米任搭，如白米5包加糙米5包方式選購。入股方式，可上彰基「健康食力」網站或親洽彰基「活力營養中心」，也可電詢：（04）7238595轉7184或3041。