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蔡英文參訪深坑老街　侯友宜：這次總統有通知我

記者孫唯容/新北報導-2020-07-03 11:31:18
▲蔡英文總統在今（3）日前往深坑老街參訪，侯友宜感謝總統有通知他。（資料照／記者宋原彰攝）
總統蔡英文今（3）日前往深坑老街參訪，由於上次走訪九份沒邀侯友宜，引發熱議﹔而這次來深坑，媒體好奇總統是否有邀請侯友宜同行？對此，侯友宜回應，感謝總統有通知他，剛好今天是總質詢，所以無法陪同。

侯友宜說，非常歡迎總統到深坑商圈來帶動消費，也謝謝總統有通知我，由於今天剛好是總質詢時間，沒有辦法陪同﹔他特別責成區長陪同總統參訪，也把商圈面臨的困境向總統報告，希望商圈能更活絡。

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