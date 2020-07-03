蔡英文參訪深坑老街　侯友宜：這次總統有通知我

▲蔡英文總統在今（3）日前往深坑老街參訪，侯友宜感謝總統有通知他。（資料照／記者宋原彰攝）

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，感謝總統有通知他，剛好今天是總質詢，所以無法陪同。

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商圈能更

總統蔡英文今（3）日前往深坑老街參訪，由於上次走訪九份沒邀侯友宜，引發熱議這次來深坑，媒體好奇總統是否有邀請侯友宜同行？對此，侯友宜回應侯友宜說，非常歡迎總統到深坑商圈來帶動消費，也謝謝總統有通知我，由於今天剛好是總質詢時間，沒有辦法陪同特別責成區長陪同總統參訪，也把商圈面臨的困境向總統報告，希望活絡。