影／程清水二度代理屏東市長　強調人事不異動

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▲程清水二度代理屏東市長上午宣誓就職。（圖／記者黃正忠攝，2020.07.03）

▲代理市長程清水宣誓就職曁交接典禮來觀禮的里長、代表卻非常踴躍。（圖／記者黃正忠攝，2020.07.03）

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屏東市第18屆代理市長宣誓就職曁交接典禮今（3）日舉行，由屏東縣政府民政處處長鄭文華主持，縣府主計處科長陳幸妤監交，屏東市公所主任秘書李英宗將市長印信交給代理市長程清水，這也是程清水二度代理屏東市長他表示在代理市長過渡期內，將以安定人事、鼓勵士氣、為民服務不打烊，延續市政的推動。縣政府民政處長鄭文華表示，這次潘縣長再度邀請前議長程清水出馬代理屏東市長，可謂「三顧茅廬、六出祁山」，何況程代理市長在前次代理市長任內，政績有目共睹，他相信程代理市長不但有智慧也有能力，解決多年市政沈疴，為市民做更好服務。代理市長程清水說，他是昨天下午接獲縣長潘孟安請託再次代理屏東市長，縣長告訴他，屏東市是全縣首善之區，不可一日群龍無首，市政的推動更需無縫接軌，日新月異，加速地方發展，所以他才決定接受。在代理市長過渡期間，為鼓勵士氣，公所人事保持穩定不動，期待結合市公所團隊，全力推動為民服務不打烊程清水強調，市政工作千頭萬緒，不是只靠市長和市政團隊，更需要里長、代表們的全力支持和配合，他拜託大家能支持他並和他一起全力以赴。雖然代理市長宣誓就職曁交接典禮昨天才決定，但今天前來觀禮的里長、代表卻非常踴躍，程代理在宣誓就職典禮結束後，也私下針對市民關心的屏東市鄰里整併問題表示，本案修正內容已送代表會，將於7月7日至9日代表會臨時會中討論，他也會盡力和代表會做好溝通工作。