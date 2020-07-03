台中南天宮遶境祈福11日開鑼　濟弱佈施白米5萬斤

▲台中市南天宮持續七十年的白米佈施，11日起二天舉辦，今天由全成社會福利基金會代表受贈單位接受捐贈。（圖／金武鳳攝，2020.7.3)

邁入第70年未間歇，年年發放白米佈施濟弱的台中市南天宮關帝廟，11日起又將展開為期2天的遶境祈福佈施活動，沿途設置9站定點發送每戶5斤白米，恩澤不只獨披台中市民，全國弱勢戶符合資格皆可申請。南天宮主委吳光雄表示，5萬斤如果發完再追加，希望拋磚引玉，喚來更多人參與公益，多多行善。

吳光雄表示，南天宮白米佈施活動已有70年歷史，過去都是定點發放白米，3年前開始擴大舉辦遶境祈福佈施，一方面敦請關聖帝君出巡加持地方平安，另方面將白米直接送到弱勢民眾手中，讓民眾更能感受關老爺福佑眾生力量。

▲南天宮七十年來佈施不斷，今天主委吳光雄宣佈，11日起二天舉辦遶境祈福佈施白米5萬斤。（圖／金武鳳攝，2020.7.3)

今年遶境預計在11、12日兩天舉行，途經北區、太平區、大里區和東區四區，一共設置9個站發放，凡各區公所造冊的弱勢家庭都可在指定站領米，每戶5斤，希望藉此宣揚五倫五常、四維八德的傳統價值，讓民眾懂得飲水思源。今天，南天宮舉辦遶境祈福發佈會，會中立委黃國書及各區區長都共襄盛舉，全成社會福利基金會帶領長輩，代表受贈社福單位參加。

吳光雄說，發放地點第一天在北區尾張仔福德廟、太平中連百貨廣場、太平南天明聖宮、第二天前往大里振坤宮、林碧秀議員服務處、大里瑞和宮、大里合歡福德宮、大里九龍港式餐飲、南天宮。

▲因應11日開鑼的遶境佈施活動，南天宮志工連日趕工，每袋裝入五包白米，屆時方便發送。（圖／金武鳳 攝，2020.7.3)

吳光雄強調，關聖帝君福澤廣及全國，連年來發放白米佈施，不只台中市弱勢家庭、中低收入戶、獨居老人、雙老家庭、邊緣戶受惠，全國弱勢家庭或個人等符合資格者，只要進入南天宮官方紛絲團報名登記，也可以到南天宮領取，額滿為止。

受邀參與祈福遶境發佈會的立委黃國書，肯定南天宮發揮關聖帝君忠義濟弱精神，七十年來未間斷佈施濟貧，希望社會更多熱心人士跟進，讓正能量有善的循環。代替受贈單位出席的全成社會福利基金會，感謝南天宮多年來持續捐助平安米，讓長輩們吃得平安又受到庇佑。