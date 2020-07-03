漢光操演重大意外　陸戰隊膠舟翻覆3人裝葉克膜急救

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漢光演習預計13日舉行，海軍陸戰隊今（3）日進行聯興演習操演時發生重大意外，膠舟（CRRC戰鬥突擊艇）突然在左營桃子園外海翻覆，導致有7名官兵落海，4人送醫；其中有3人裝上葉克膜搶救，生命徵象不穩定，海軍司令部及陸戰隊指揮部已成立相關專案小組調查。政戰主任少將林傳盛表示，該意外有7名官兵落海，4人送醫，其中有3人裝上葉克膜搶救，生命徵象不穩定，另1名送醫的女士官有嗆水狀況，基於慎重起見才送醫，目前狀況良好；其餘3人已經回到部隊了，海軍司令部及陸戰隊指揮部已成立相關專案小組調查。陸指部副指揮官少將馬群超也強調，執行任務都有依照標準程序來操演，至於肇因要待後續專案小組進一步調查。操演前海象符合標準，是不是有突發海象變化，即是後續調查重點。漢光36號演習預定在13日正式開始，三軍統帥總統蔡英文16日將親自校閱，參訓三軍近期積極進行實彈預演，海軍今天正進行聯興操演，海軍陸戰隊99旅步二營膠舟不料在上午8時45分，執行聯合登陸作戰操演訓練機動期間，發生小艇翻覆意外，在左營桃子園外海翻覆，國軍高雄總醫院海軍分院主治醫師蔡承根指出，3位傷勢嚴重的傷者，國軍醫院心臟外科第一時間急救，皆放置葉克膜，目前還在持續觀察第1名中士傷者，到院第一時間沒有生命跡象，經過救治後有恢復心跳，生命跡象有趨於穩定，目前實施低溫療法。至於第2位上士、第3位上兵，目前還在用葉克膜急救中人皆肺浸潤情況嚴重，心肺功能不穩定，至於外傷部分則只有輕微擦傷，集中在手腳跟軀幹的部分。林傳盛說，在操演過程中一艘膠舟距左營桃子園外海約270碼處翻覆，事發原因疑海象突然變化導致操演都依正常海象標準值進行，操演時的海象沒有問題，後續由海軍司令部及陸戰隊指揮部成立相關專案小組調查，目前未有暫停操演計畫。林傳盛表示，在執行操演前都已完成兩棲基地的訓練，取得合格簽證沒有問題，發生翻覆前膠舟未碰撞，肇事原因由專案小組調查，而海象及膠舟哪一側翻覆是後續的調查重點。