影／農村慢活趣-鹿港逐稻浪　拿鐮刀割稻體驗耕種苦與樂

▲許志宏指出，農村每年稻子成熟收割時，最令小朋友回味的是工作之餘，大人們會自製冰品，讓大家消暑，厝邊隔壁席坐在田埂休憩，農村風情和樂融融。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.03）

▲活動除提供每位參加者豐富的伴手禮之外，還有農村文創DIY活動，讓參加的大朋友、小朋友用稻稈來製作有趣可愛的文創用品。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.03）

拿起鐮刀彎腰割稻，對現代人而言已成為新奇的體驗，鹿港鎮公所將在12日首度推出「農村慢活趣-鹿港逐稻浪」活動，結合鹿港鎮農會與農村文創，在稻子收割時節邀請親子組隊來逐稻浪，體驗田園割稻、早期腳踏脫榖機脫榖，體驗農村耕種的辛苦與樂趣。鹿港在台灣的開發史上雖以工商聞名，但農業卻也一直是小鎮的重要經濟活動，目前可耕種面積大約2千公頃，農業戶數近6000戶，市區外圍有許多豐穎美麗的稻田農地。鹿港鎮農會理事長郭世雄表示，農會欣見公所舉辦農村慢活趣活動，讓父母親可以帶著小朋友來體驗農村慢活的樂趣，追風逐稻浪。鹿港鎮長許志宏表示，「農村慢活趣-鹿港逐稻浪」活動除提供每位參加者豐富的伴手禮之外，還邀請桂花巷藝術村駐村藝術家沈巧玲指導農村文創DIY活動，讓參加的大朋友、小朋友能夠來體驗稻米收割過程的苦樂，同時還可以用稻稈來製作有趣可愛的文創用品，相當物超所值。許志宏指出，農村每年稻子成熟收割時，最令小朋友回味的是工作之餘，大人們會自製冰品，例如仙草冰、粉粿，或是冬瓜茶等，讓大家消暑，同時為了慰勞收割的辛苦，完工之後還有一餐比平時略為豐盛的「割稻飯」，厝邊隔壁席坐在田埂休憩，農村風情和樂融融。「農村慢活趣-鹿港逐稻浪」讓大家實際體驗農村生活，歡迎鄉親踴躍來報名。活動地點選在鹿東路261巷31號旁「善緣農場有機農作物種植田區」，採網路預先報名及收費，每組2人，國中以下兒童須由家長陪同報名，以50組為限，每組報名費400元，含斗笠、割稻袖套各2件、伴手禮有機黑米、鹿港鎮農會特產黑豆各一包，及現場冰飲、割稻飯等，額滿為止。