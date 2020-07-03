蘇偉荃、葉文啟榮任布袋及竹崎警分局長　翁章梁親自佈達

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▲新卸任分局長進行印信交接。(圖／記者陳惲朋攝）

警政署為推動治安工作需要，6月30日即公布重要警職人事異動案，嘉義縣警察局竹崎及布袋分局長名列其中，今(3)日由翁章梁縣長親自主持，在警察局禮堂同時舉行交接、佈達儀式立委蔡易餘及嘉義縣議會多位議員、鄉鎮市長列席。嘉義縣警察局表示，布袋分局分局長陳盈菖，調派代雲林縣警察局西螺分局分局長、竹崎分局分局長謝政憲，調派代屏東縣政府警察局東港分局分局長；遺缺由臺東縣警察局成功分局分局長蘇偉荃調派代布袋分局分局長、臺中市政府警察局第四分局督察組組長葉文啟調派代該局竹崎分局分局長（今天同時晉階為二線四星）。翁章梁縣長為新任官佈達、授階後指出，能夠派任分局長的，不管在行政、還是績效上，都是非常傑出的人才；嘉義縣警察局的表現，因為大家的努力，破案速度令人刮目相看，而且局長也都能親臨現場，有員警因非常勇敢而破格晉升。翁章梁強調，任何想在嘉義縣犯案的一切犯罪行為，都是對警方的挑釁行為，他們必須清楚認知，嘉義縣警察局的實力是不容忽視的，不管任何案件，警方都一定會全力偵辦，尤其是重大刑案，即使老百姓小的犯罪案件，包括偷竊等也都會視為大事來辧。未來希望借助新任的分局長，在其他單位服務的好經驗，能夠對新的單位有所改變。