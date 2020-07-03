白沙屯媽祖徒步進香　北港警方交通疏導

▲白沙屯拱天宮媽祖徒步進香8日將抵達北港朝天宮，北港警分局實施交通管制。（圖／記者洪佳伶翻攝,2020.07.03）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香9天8夜活動，8日將抵達北港朝天宮，北港警分局為避免屆時湧進大量人車，造成交通堵塞，召集各單位主管召開交通協調會，大力規劃各項配套措施，全力投入交通疏運，呼籲民眾尋求宗教寄託，不要有脫序違犯法規等非理性行為。北港警分局長王立德指出，白沙屯媽祖徒步進香信徒多達5萬人以上，加上途中加入的信眾，預計到達北港鎮可能突破7萬人，鑾轎所經沿線及周邊道路交通勢必壅塞，警方為防範陣頭聚眾鬥毆發生及彈性實施交管制，已規畫多項方案，針對行進路線易鬧事地段及路口實施嚴密警力部署，預防聚眾鬧事案件發生。白沙屯拱天宮天上聖母徒步前往北港朝天宮進香活動期間公告擴大管制區時間、路段如下：彈性管制區：朝天宮周邊（北至大同路、東至防汛道路、南至東引道、西至文仁路）。北辰派出所周邊（北至縣道雲168、東至公園路、南至文仁路、西至縣道雲162）。鑾轎進駐前管制區：臺19線(溝皂牌樓至北辰派出所前，南下外側車道劃定為行人徒步區)、臺19線(北辰派出所前封閉北上車道)、臺19線(華勝、公園路口279巷封閉北上車道)、臺19線(華勝、文仁路口封閉北上車道)、新德路(公園、新德路口禁止往華勝路方向)、新南路(公園、新南路口禁止往華勝路方向)分局長王立德呼籲，道路沿線均設置路標指示牌，請各駕駛人注意標示並配合繞道行駛疏導措施，如有民眾發現道路交通堵塞情形亦請隨時向北港分局勤務指揮中心反映，警方接獲交通事故、交通障礙、交通阻塞或號誌故障等情況通知，除通報相關單位處理外，同時會轉報警察局迅速處理並轉知警廣台中台及雲嘉省都廣播電台廣播宣導。