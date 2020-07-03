感謝舊任迎新任　嘉義市警局副局長、分局長布達交接

▲市警局三位新任官─左起副局長蔡培崑、一分局長張文川、二分局長廖志明。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.3）

▲新任第一分局分局長張文川（左）與副分局長殷嘉宏（右）合影。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.3）

▲新任第二分局分局長廖志明（右）與副分局長黃國欽（左）合影。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.3）

警政署於6月30日調整重要警職，原副局長蕭興南調陞內政部警政署警監督察，遺缺由連江縣警察局副局長蔡培崑接任；原第一分局分局長蘇玉坪調陞澎湖縣政府警察局督察長，遺缺由苗栗縣警察局竹南分局分局長張文川接任；原第二分局分局長陳宏賓調任新竹市警察局第一分局分局長，遺缺由彰化縣警察局鹿港分局分局長廖志明接任。嘉義市警局副局長、分局長布達暨卸、新任聯合交接典禮在今（3）日舉行，由嘉義市長黃敏惠主持；黃敏惠表示，一個城市的安全與美好，需要有最好的治安、交通與服務，感謝警察局張局長領導之下屢創佳績，恭賀副局長蕭興南榮陞內政部警政署警監督察、分局長蘇玉坪榮陞澎湖縣政府警察局督察長、分局長陳宏賓榮調新竹市警察局第一分局分局長，感謝他們過去對本市治安、交通及為民服務的付出與卓越表現，使市民有更安全與優質的生活空間。新任副局長蔡培崑，中央警察大學56期交通系畢業，曾任桃園市政府警察局人事室主任、桃園市政府警察局秘書室主任及連江縣警察局副局長；新任第一分局分局長張文川，中央警察大學60期行政系畢業，曾任澎湖縣政府警察局白沙分局、屏東縣政府警察局內埔分局及苗栗縣警察局竹南分局分局長；新任第二分局分局長廖志明，中央警察大學54期行政系畢業，曾任南投縣政府警察局集集分局、雲林縣警察局北港分局及彰化縣警察局鹿港分局分局長。嘉義市長黃敏惠期勉新任副局長蔡培崑、分局長張文川、分局長廖志明接任後發揮所長，秉持積極勤勉心態勇於任事，整合行政資源並發揮團隊精神，運用現代化科技力量，讓治安、交通更好，服務更有口碑，攜手合作守護市民生命及財產，視市民的小事為警察的大事，與各局處同心協力共同打造有溫度的戰鬥團隊，在既有良好基礎下共同拚經濟，讓大家以嘉義市為榮。